Tot mai mulți proprietari din România se confruntă cu situații dificile în cadrul asociațiilor de proprietari. De la obligații financiare neașteptate, la decizii unilaterale ale conducerii, mulți nu știu exact ce drepturi au și cum să le protejeze.

Unul dintre cele mai frecvente conflicte apare când conducerea asociației decide schimbarea echipamentelor, cum ar fi detectoarele de gaz, fără aprobarea proprietarilor. Procedura legală include:

Informarea proprietarilor cu privire la intenția de investiție.

Obținerea mai multor oferte pentru echipamente sau servicii, pentru a evita cheltuieli excesive.

Convocarea adunării generale a asociației pentru a obține acordul explicit al membrilor.

Dacă asociația încheie un contract fără consultarea proprietarilor sau inducând ideea falsă că schimbarea echipamentului este obligatorie prin lege, proprietarii au dreptul să refuze plata și să solicite anularea contractului, potrivit Ziarul de Iasi.

Îngrădirea sau folosirea spațiilor comune de către un proprietar pentru uz personal este ilegală. Proprietarii afectați pot:

Adresa o solicitare scrisă președintelui asociației pentru clarificări. Convoca o adunare generală extraordinară cu cel puțin 20% dintre membrii pentru a lua o decizie. Sesiza cenzorul sau comisia de cenzori, care au obligația legală de a interveni în caz de abateri.

Dacă situația nu se rezolvă, se poate solicita intervenția compartimentului din primărie care se ocupă de asociațiile de proprietari.

În caz de infiltrații, deteriorarea acoperișului sau a terasei, asociația are obligația legală de a interveni rapid. Pașii corecți sunt:

Notificarea scrisă a președintelui și a comitetului executiv. Dacă răspunsul întârzie, sesizarea cenzorului și, ulterior, a primăriei. Decizia privind reparațiile majore cade în responsabilitatea adunării generale, iar reparațiile minore pot fi gestionate de comitetul executiv.

Contractele pentru lucrări trebuie să fie aprobate de proprietari și să includă garanții de calitate de minim doi ani.

Legea 196/2018 protejează proprietarii prin: