În anul 2025, un număr de 1.626 de persoane, adulți și minori, din municipiul Constanța au beneficiat de această indemnizație. Suma este egală cu salariul net al asistentului personal gradația 0.

Acordarea indemnizației se face în conformitate cu prevederile art. 42 și 43 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Dreptul se acordă persoanelor care optează pentru indemnizație în locul serviciilor oferite de un asistent personal. Opțiunea se exprimă prin cerere scrisă adresată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

Acordul scris al DGASPC este obligatoriu pentru stabilirea dreptului. Documentul trebuie atașat la dosarul depus pentru obținerea indemnizației.

Cererea, împreună cu documentele justificative, se depune la Direcția Generală de Asistență Socială Constanța, pe strada Unirii nr. 104.

Indemnizația se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii și se plătește pe perioada valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap „grav cu asistent personal”.

Pentru copilul încadrat în grad de handicap „grav cu asistent personal” sunt necesare certificatul de încadrare, planul de abilitare-reabilitare, actele de identitate și acordul de la DGASPC.

Se mai solicită angajamentul de a anunța în maximum 48 de ore orice modificare privind gradul de handicap, domiciliul sau alte situații care influențează acordarea dreptului.

În cazul adultului, dosarul trebuie să includă certificatul de încadrare, actul de identitate, decizia și cuponul de pensie, precum și documentele reprezentantului legal, dacă este cazul.

Pentru persoanele fără certificat permanent, este obligatorie depunerea noului certificat înainte de expirarea celui anterior. Plata încetează din prima zi a lunii următoare expirării certificatului.

Nu pot beneficia de indemnizație persoanele aflate în centre rezidențiale publice cu întreținere completă, cele care beneficiază de protecție prin asistent maternal sau asistent personal profesionist și persoanele private de libertate pe perioada detenției.

După verificarea documentelor, în termen de maximum 15 zile, asistenții sociali efectuează o anchetă la domiciliul declarat. Se verifică concordanța datelor din cerere cu situația reală.

Monitorizarea continuă se face prin vizite la domiciliu, convorbiri telefonice sau solicitarea de documente de la centrele de recuperare.

Dacă persoana nu este găsită la domiciliu la două vizite efectuate în zile și ore diferite și nu se prezintă la sediul DGAS, plata indemnizației se suspendă.

Dacă în termen de trei luni nu sunt realizate demersurile pentru reluarea plății, dreptul încetează prin dispoziție oficială.

În cazul decesului persoanei cu handicap, plata încetează din prima zi a lunii următoare. Sumele cuvenite și neachitate pot fi solicitate de moștenitori, în condițiile legii, în termenul general de prescripție.