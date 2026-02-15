Voucherele destinate gravidelor prin programul Materna, precum și stimulentele acordate copiilor cu handicap, au fost plătite integral, potrivit unui anunț oficial transmis de Primăria Capitalei. Autoritățile locale susțin că toate sumele restante au fost achitate, iar plățile sunt, în acest moment, la zi.

Reprezentanții administrației au explicat că deblocarea banilor s-a realizat etapizat, în funcție de resursele financiare disponibile la bugetul local, în contextul unor constrângeri bugetare care au afectat ritmul plăților în ultimele luni.

Într-un mesaj transmis public, oficialii Primăriei București au precizat:

„Voucherele Materna şi stimulentul pentru copiii cu handicap s-au plătit. Sunt la zi. Toate se achită în tranşe, pe măsură ce primim câte-o gură de oxigen de la Guvern”, au transmis, duminică seară, oficialii Primăriei Bucureşti, citați de News.ro.

Potrivit datelor comunicate, valoarea totală a sumelor achitate pentru acoperirea restanțelor se ridică la aproape 4 milioane de lei, bani care au ajuns la beneficiari după luni de așteptare.

Restanțele pentru voucherele Materna și pentru stimulentele destinate copiilor cu handicap au început să se adune încă din toamna anului trecut, conform informațiilor furnizate de municipalitate. Întârzierile au fost cauzate de lipsa temporară a fondurilor necesare pentru onorarea tuturor plăților.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București a efectuat plățile în mod gradual, pe măsură ce a avut la dispoziție resursele financiare necesare pentru a acoperi sumele datorate beneficiarilor. Astfel, procesul de achitare a restanțelor s-a desfășurat pe parcursul mai multor luni.

Programul Materna presupune acordarea unui sprijin financiar în valoare de 2.000 de lei pentru fiecare femeie însărcinată, bani destinați efectuării testelor morfologice din săptămâna a 11-a de sarcină și din ultimul trimestru. Sprijinul se acordă indiferent de nivelul veniturilor beneficiarei, fiind o măsură universală la nivelul Capitalei.

Primarul general Ciprian Ciucu a declarat că a intervenit direct pentru a accelera procesul de plată și pentru a asigura deblocarea fondurilor necesare.

„M-am ocupat personal ca să rezolv situaţia, astfel că am stabilit ca voucherele materna să fie plătite la zi. Vorbim despre aproape 4 milioane de lei. Fiecare femeie însărcinată primeşte câte 2.000 de lei pentru teste morfolgice făcute în săptămâna 11 de sarcină, respectiv ultimul trimestru, indiferent de venitul pe care-l are”, a declarat edilul.

În explicațiile oferite public, reprezentanții Primăriei Capitalei au pus întârzierile la plată pe seama reducerilor bugetare operate la nivel central. Potrivit acestora, diminuarea fondurilor alocate Bucureștiului ar fi afectat capacitatea instituției de a susține la timp programele sociale.

Oficialii susțin că, în ultimii doi ani, Guvernul Ciolacu ar fi retras aproximativ 3,5 miliarde de lei din bugetul Primăriei Municipiului București. În opinia administrației locale, această diminuare a generat presiuni majore asupra bugetului și a afectat inclusiv plata voucherelor Materna și a altor stimulente sociale.

Municipalitatea afirmă că lipsa acestor sume a condus la întârzieri repetate în implementarea programelor destinate categoriilor vulnerabile, inclusiv femeilor însărcinate și copiilor cu handicap. Reprezentanții Primăriei susțin că reluarea unui flux constant de finanțare este esențială pentru evitarea unor situații similare în viitor.