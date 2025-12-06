Scopul declarat este acela de a responsabiliza proprietarii de câini și de a acoperi costurile publice generate de îngrijirea și gestionarea animalelor fără stăpân.

Schema prevede plata “per zi” pentru fiecare câine, dar cuantumul final și modul de colectare urmează să fie stabilite prin reglementări specifice.

Autoritățile iau în calcul diferențierea taxei în funcţie de factori precum sterilizarea, microciparea, rasa câinelui şi condițiile de deținere, animalele sterilizate și identificate ar putea beneficia de un cost mai redus.

Pentru familiile care dețin mai mulți câini, analizează varianta unei plafonări sau a unui sistem gradual de plată, pentru a nu crea o povară disproporţionată.

De asemenea, sunt luate în discuţie excepţii pentru câinii folosiți în scopuri speciale, de pildă animale de asistență, câinii de pază sau cei care aparțin persoanelor vârstnice ori cu venituri modeste.

Banii colectați din taxă ar fi destinați serviciilor publice legate de protecția animalelor, întreținerea curățeniei spațiilor comune și gestionarea câinilor fără stăpân.

Autoritățile plănuiesc ca plata să fie integrată în sistemele locale de plată (ghișee sau online) și verificarea deținătorilor să se facă pe baza unui registru de evidență a animalelor de companie, legat de bazele de date ale primăriilor.

Propunerea a generat numeroase reacții din partea proprietarilor de animale care au semnalat temeri privind impactul financiar al unei taxe zilnice. Mulți au transmis autorităților că o astfel de măsură ar putea „pune presiune pe familiile care abia își permit îngrijirea adecvată a animalelor”. Potrivit sursei, aceste opinii au fost exprimate în cadrul consultărilor publice desfășurate în ultima perioadă.

Ministerul de resort a precizat că taxa nu va fi introdusă imediat, ci doar după finalizarea consultărilor și elaborarea unui cadru legal unitar.

Reprezentanții instituției au declarat că „implementarea nu poate fi făcută fără un registru național actualizat și un sistem clar de verificare”, motiv pentru care procedura este încă în analiză.

În cadrul discuțiilor preliminare, autoritățile au luat în calcul și introducerea unor excepții pentru anumite categorii de proprietari. Surse citate de BizBrașov afirmă că în analiză se află varianta ca persoanele în vârstă, cele cu venituri reduse sau proprietarii de câini asistenți să fie exceptați de la taxă. Potrivit acelorași surse, „scopul nu este împovărarea populației, ci reglementarea corectă a deținerii animalelor”, aspect transmis în cadrul consultărilor desfășurate la nivel național.