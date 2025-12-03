Reprezentanții De Colțești explică faptul că afacerea a pornit în 1994 din dorința de a produce „brânză cinstită”, respectând tradițiile locale. Primii ani au fost marcați de producția artizanală, în volume mici, dar cu o atenție constantă pe calitate.

Un moment important în evoluția companiei a fost trecerea la o fabrică modernă, gândită însă să păstreze spiritul meșteșugului. Un alt pas decisiv a fost orientarea către brânzeturile maturate, un segment puțin dezvoltat în România la acel moment.

„Afacerea De Colțești a pornit în 1994 ca o mică inițiativă de familie, cu dorința sinceră de a face brânză cinstită, din lapte curat, așa cum se făcea în zona noastră de generații. Momentul-cheie a fost trecerea de la producția artizanală de mici volume la o fabrică modernă, dar cu același respect pentru meșteșug. Un alt moment definitoriu a fost orientarea spre brânzeturile maturate — o nișă puțin explorată în România la vremea aceea — unde am simțit că putem excela. În ultimii ani, investițiile în tehnologie, profesionalizarea echipei și creșterea capacității de maturare au dus De Colțești la nivelul unei mărci recunoscute național”, a declarat Marius Chiorean, directorul general al fabricii de lactate De Colțești.

Marius Chiorean subliniază că modernizarea nu a venit să înlocuiască tradiția, ci să o susțină. Tehnologia este utilizată pentru controlul temperaturilor, trasabilitate și siguranță alimentară, în timp ce procesele-cheie, precum maturarea, rămân profund umane.

„Pentru noi, tehnologia nu a venit să înlocuiască meșteșugul, ci să îl protejeze. Avem la baza niște rețete elvețiene dar ne-am inspirat mult din tradiția zonei, din mâna brânzarilor care știu să „citească” laptele și evoluția brânzei. Investim în echipamente moderne pentru a asigura controlul temperaturilor, trasabilitatea și siguranța alimentară, dar etapa de maturare, de exemplu, rămâne un proces viu, supravegheat de oameni cu experiență. Practic, tehnologia ne dă rigoare, iar meșteșugul dă gustul și caracterul unic al produselor.”

Materia primă este un element central pentru De Colțești. Compania lucrează exclusiv cu ferme locale, cunoscute direct, iar criteriile de selecție sunt stricte. Laptele trebuie să provină de la animale hrănite natural și să fie colectat în condiții controlate, cu o compoziție constantă pe tot parcursul anului.

„Lucrăm exclusiv cu ferme locale pe care le cunoaștem personal. Criteriile sunt foarte clare: laptele trebuie să provină de la animale hrănite natural, să fie muls și colectat în condiții impecabile și să aibă o compoziție constantă pe tot parcursul anului. Avem relații stabile cu fermierii, îi vizităm constant și colaborăm astfel încât toată lumea să știe exact ce standarde urmărim. Calitatea este monitorizată zilnic prin analize interne, astfel încât fiecare lot de brânză să plece din fabrică la același nivel de excelență”, explică Marius Chiorean.

Extinderea pe piețele externe este privită cu interes, mai ales în zonele unde consumatorii apreciază produsele de origine și brânzeturile artizanale. Reprezentanții companiei recunosc însă provocările asociate exportului, de la cerințe diferite de certificare până la costuri logistice mai ridicate și competiție intensă.

„Ne uităm cu atenție la piețele externe, mai ales acolo unde consumatorul apreciază brânzeturi de origine și produse artizanale. Provocările sunt firești: standarde diferite de certificare, costuri logistice mai mari și un nivel ridicat al concurenței. În același timp, pentru noi este foarte important să nu pierdem legătura cu originea produsului și să ne menținem identitatea. Extinderea națională și internațională o facem pas cu pas, doar acolo unde știm că putem garanta aceeași calitate și același gust autentic”, spune Chiorean.

Cultura consumului de produse premium și artizanale s-a schimbat semnificativ în ultimii zece ani în România. Consumatorii vor să știe povestea produsului, proveniența ingredientelor și cine se află în spatele acestuia.

„Consumatorul român s-a rafinat enorm în ultimul deceniu. Oamenii vor să știe de unde vine produsul, cine l-a făcut și ce poveste are în spate. Această schimbare ne ajută, pentru că autenticitatea nu e ceva ce construim artificial — este chiar modul nostru de a lucra. Strategia de marketing pune accent pe origine, pe oameni, pe procesul de maturare și pe transparență. Nu vindem doar o brânză; vindem o parte din Colțești și din respectul nostru pentru loc.”

Pe termen mediu, planurile De Colțești sunt concentrate pe creșterea capacității de maturare, extinderea gamei doar atunci când pot fi respectate valorile de bază ale brandului și investiții continue în oameni și tehnologie.

Compania preferă o creștere organică, cu pași calculați, chiar dacă acest lucru presupune un ritm mai lent.