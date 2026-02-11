Amenzile acordate de autoritățile locale din Sectorul 3 au depășit pragul de 10.000 de lei, în urma unor controale desfășurate în mai multe zone din sector, acolo unde proprietarii de câini nu au respectat obligația de a curăța spațiul public după animale.

Potrivit unui comunicat transmis de Primăria Sectorului 3, polițiștii locali au identificat mai multe persoane care au lăsat dejecțiile câinilor pe trotuare, alei sau spații verzi, fără a interveni pentru igienizarea locului. Reprezentanții administrației locale atrag atenția că deținătorii de animale au obligația legală de a avea asupra lor materiale pentru strângerea mizeriei și de a le folosi imediat.

În paralel, autoritățile au verificat și modul în care sunt respectate regulile privind plimbarea câinilor pe domeniul public. Animalele trebuie ținute în lesă în toate spațiile publice, iar pentru anumite rase considerate agresive este obligatorie și botnița.

Lista raselor pentru care botnița este impusă prin lege include Pit Bull, Boerboel, Bandog, American Staffordshire Terrier, Tosa Inu, Rottweiler, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brasileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian și Cane Corso. Proprietarii acestor câini trebuie să respecte strict aceste prevederi pentru a evita sancțiunile.

Amenzile pentru cei care nu strâng după câinii lor sunt prevăzute clar de legislația locală și pot varia în funcție de abaterea constatată. Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 a anunțat că acționează în baza unui plan de măsuri care vizează verificarea modului în care cetățenii respectă normele privind plimbarea animalelor pe drumurile publice.

În cazul în care proprietarii sunt surprinși că nu mențin curățenia pe străzi, aceștia pot primi amenzi cuprinse între 200 și 500 de lei pentru fiecare faptă constatată. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate în ultimele zile a depășit 10.000 de lei, ceea ce indică un număr semnificativ de abateri.

Reprezentanții Poliției Locale subliniază că aceste controale nu au caracter punctual, ci fac parte dintr-un demers constant de responsabilizare a proprietarilor de animale. În acest context, instituția a transmis următorul mesaj public:

„Din păcate, unele persoane nu înțeleg că au și obligații și că trebuie să fie responsabile și civilizate, inclusiv atunci când ies la plimbare cu animalele de companie. Aceste obligații se referă la: deținerea și folosirea materialele necesare pentru curățarea dejecțiilor, menținerea câinilor în lesă (botniță pentru câinii agresivi), respectarea interdicțiilor de acces în spațiile nepermise”, transmite Poliția Locală S3.

Autoritățile precizează că nerespectarea acestor reguli afectează atât confortul locuitorilor, cât și igiena spațiului public, motiv pentru care acțiunile de control vor continua și în perioada următoare.

Amenzile aplicate pentru lipsa de responsabilitate în spațiul public se adaugă altor obligații legale pe care proprietarii de câini trebuie să le respecte. Conform legislației în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență nr. 155/2001, persoanele care dețin câini de rasă comună au obligația de a-i steriliza.

În plus, microciparea este obligatorie pentru toți câinii, indiferent de rasă, la fel ca și înregistrarea acestora în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân (RECS). Această evidență are rolul de a facilita identificarea animalelor și a proprietarilor, în special în situații de abandon sau incidente.

Autoritățile explică faptul că aceste măsuri urmăresc prevenirea înmulțirii necontrolate a câinilor și reducerea numărului de animale abandonate. Respectarea obligațiilor legale contribuie, totodată, la o mai bună gestionare a situațiilor care pot pune în pericol siguranța publică.

În ceea ce privește menținerea curățeniei în spațiile publice și adiacente acestora, prevederile legale sunt explicite. Textul de lege stabilește în mod clar responsabilitatea proprietarilor: