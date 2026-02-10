Județul Olt intensifică acțiunile împotriva maltratării animalelor, polițiștii și procurorii colaborând pentru a preveni relele tratamente aplicate câinilor, pisicilor sau altor animale. În 2025, Biroul pentru Protecția Animalelor a înregistrat 278 de sesizări, cu 77 mai multe decât în 2024, iar autoritățile au aplicat 323 de sancțiuni contravenționale în valoare de 182.320 de lei.

„La nivelul Biroului pentru Protecţia Animalelor, în perioada analizată, au fost înregistrate 278 de petiţii (+77 faţă de anul 2024), toate fiind soluţionate şi au fost aplicate 323 de sancţiuni contravenţionale (+17 faţă de anul 2024), în valoare de 182.320 de lei. Totodată, au fost înregistrate 43 de dosare penale (+11 faţă de anul 2024) şi au fost emise 38 de ordine de plasare în adăpost (+11 faţă de anul 2024) pentru 72 de exemplare canine, 21 de feline şi 2 cabaline”, a spus Ionuţ Ilinca.

Potrivit șefului Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Olt, Ionuț Ilinca, creșterea sesizărilor reflectă atenția sporită acordată protecției animalelor. În plus, au fost deschise 43 de dosare penale, cu 11 mai multe decât anul precedent, iar 38 de ordine de plasare în adăpost au fost emise pentru 95 de animale (72 câini, 21 pisici și 2 cai).

„În momentul în care noi suntem sesizaţi cu privire la un animal căruia se aplică rele tratamente, să ştiţi că măsurile sunt destul de ferme, am avut şi măsuri preventive pe aceste linie, sancţiunile sunt destul de mari. Din punctul meu de vedere nu avem un fenomen în judeţul Olt. Probabil că e vorba de oarecum mentalitatea pe care o avem faţă de animale, trebuie un pic să fim mai educaţi, să citim mai mult în ceea ce priveşte cum ar trebui să ne comportăm faţă de animale. Sancţiunile nu sunt blânde, sunt şi trimiteri în judecată, Parchetul le trimite în judecată, sunt opt rechizitorii emise anul trecut. În momentul în care am primit imagini cu privire la animale tratate în acest fel de proprietari, am avut chiar măsuri preventive şi procurorii ne-au sprijinit atât în reţinere, cât şi la arestare preventivă”, a explicat Ilinca.

IPJ Olt atrage atenția că educația privind îngrijirea și respectul față de animale rămâne esențială. Creșterea numărului de sancțiuni și dosare penale în 2025 arată că autoritățile tratează cu seriozitate protecția animalelor și aplică măsuri legale ferme pentru încălcarea drepturilor acestora.

„O persoană care şi-a omorât câinele riscă pedeapsa cu închisoarea, este infracţiune. Au fost emise chiar opt rechizitorii în perioada anului trecut pentru persoane care au fost cercetate pentru rănirea animalelor sau rele tratamente aplicate a animalelor”, a conchis şeful IPJ Olt.

Autoritățile din Prahova au sancționat proprietarii unei ferme de animale din comuna Baba Ana după ce controlul efectuat a scos la iveală nereguli grave privind bunăstarea animalelor și siguranța circulației rutiere. Polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor și reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Prahova au constatat că animalele, printre care oi, vaci, capre și măgărițe, erau ținute în condiții improprii și, în unele cazuri, lăsate pe marginea unui drum public.

Controlul, efectuat marți, 10 februarie, a vizat verificarea respectării legislației privind protejația și bunăstarea animalelor. În urma inspecției, au fost identificate peste 100 de animale care nu beneficiau de îngrijire corespunzătoare, adăposturile acestora nefiind conforme normelor legale, iar pentru o parte dintre animale nu era respectată obligația legală de identificare prin microcipare.

„În urma activităţilor desfăşurate, au fost identificate nereguli privind condiţiile de întreţinere a peste 100 de exemplare de animale, acestea nebeneficiind de îngrijire corespunzătoare, iar adăposturile destinate acestora nefiind conforme normelor legale în vigoare. Totodată, s-a constatat faptul că, pentru o parte dintre animale, nu erau îndeplinite obligaţiile legale privind identificarea prin microcipare”, sunt constatările făcute în urma controlului.

Polițiștii au subliniat că prezența animalelor nesupravegheate pe marginea drumului constituie un pericol real pentru siguranța rutieră, cu risc de producere a accidentelor.

Administratorul fermei a primit sancțiuni totale de 19.000 de lei și a fost obligat să remedieze toate neregulile constatate în termen de 30 de zile.