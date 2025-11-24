Începând de luni, sindicatele din sistemul penitenciar din România vor organiza proteste la nivel național, ca răspuns la planurile de modificare a legislației privind pensiile militare de stat și la lipsa resurselor umane din penitenciare.

Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP-PUBLISIND), împreună cu Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP), au anunțat că vor declanșa acțiuni coordonate care includ refuzul muncii suplimentare și exprimarea în scris a dezacordului privind depășirea plafonului legal de 180 de ore suplimentare anual. Potrivit sindicatelor, această limită este deja depășită în majoritatea unităților încă din luna iunie, din cauza deficitului de personal.

„FSSP-PUBLISIND blochează activităţile din Poliţia Penitenciară prin coordonarea de acţiuni sindicale unitare în cadrul cărora toţi poliţiştii de penitenciare vor refuza munca suplimentară, iar organizaţiile sindicale vor exprima în scris dezacordul pentru depăşirea plafonului maximal de 180 de ore suplimentare anual prevăzut de lege”, se precizează în comunicat.

Revendicările sindicale se concentrează pe necesitatea stabilității și a unui dialog real între personalul din penitenciare și autorități. Organizațiile cer ca orice încercare de reorganizare a unităților să fie oprită până când sunt respectate acordurile colective și consultările obligatorii cu reprezentanții angajaților. Totodată, solicită garantarea fondurilor necesare pentru plata integrală a drepturilor salariale în anul 2026, fără tăieri sau ajustări care ar afecta veniturile polițiștilor de penitenciare.

Un alt punct critic îl reprezintă inițiativele care urmăresc modificarea legislației privind pensiile militare, pe care sindicatele le consideră nejustificate și destabilizatoare. Ele cer, de asemenea, suplimentarea posturilor din sistem pentru a acoperi volumul actual de activitate și pentru a ține pasul cu extinderea capacităților de deținere. În aceeași linie, solicită deblocarea concursurilor de angajare, considerând că această măsură este esențială atât pentru reducerea deficitului de personal, cât și pentru limitarea numărului exagerat de ore suplimentare prestate anual.

Calendarul protestelor prevede o serie de acțiuni menite să evidențieze presiunea sub care lucrează angajații din sistemul penitenciar. Prima măsură este transmiterea unui refuz scris de a mai efectua ore suplimentare peste limita prevăzută de lege, un gest prin care polițiștii de penitenciare își exercită dreptul de a nu depăși un plafon deja considerat împovărător. În același timp, angajații anunță că nu vor accepta sarcini care nu sunt trecute în fișa postului, subliniind nevoia de respectare a atribuțiilor oficiale și a cadrului legal.

Aceste demersuri vor fi completate de acțiuni publice, printre care mitinguri organizate în fața penitenciarelor, la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor și la Ministerul Justiției, menite să atragă atenția asupra problemelor structurale și să determine autoritățile să inițieze un dialog real cu reprezentanții personalului.

Acțiunile vizează atragerea atenției autorităților asupra situației critice din sistemul penitenciar și impunerea unui dialog real între conducere și sindicate pentru soluționarea problemelor structurale și legislative.