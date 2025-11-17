Zi decisivă pentru fostul candidat la președinție, Călin Georgescu. Astăzi se desfășoară primul termen în camera preliminară în cel de-al doilea dosar în care procurorii au dispus trimiterea lui în judecată. În jurul prânzului, liderul suveranist este așteptat să se prezinte în fața judecătorilor, unde vor fi analizate actele depuse de anchetatori, precum și obiecțiile formulate de apărare. Avocații lui Georgescu afirmă că probele din dosar nu ar susține acuzațiile formulate.

La sediul Curții de Apel a sosit și Cezar Avrămuță, cunoscut în spațiul public drept „Stegarul dac”. Recent eliberat din Penitenciarul Giurgiu, acesta a fost întâmpinat cu entuziasm de grupurile de susținători prezenți în fața instituției. Spre deosebire de aparițiile sale obișnuite, Avrămuță nu a purtat drapelul tricolor uriaș care l-a făcut celebru.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu se află în centrul unui dosar extrem de grav, în care este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și propagandă de natură fascistă, rasistă sau legionară. Judecătoria Sectorului 1 București i-a respins cererea de revocare a controlului judiciar, astfel că acesta rămâne sub supraveghere legală. Primul termen al procesului, în care este implicat și Horațiu Potra, este programat la Curtea de Apel București.

Procurorii susțin că inculpații intenționau să transforme protestele pașnice din Capitală, planificate pe 8 decembrie, în acțiuni violente menite să conteste rezultatul alegerilor prezidențiale din 2024 și să modifice ordinea constituțională a țării. În total, 22 de persoane, printre care și fiul lui Horațiu Potra, au fost trimise în judecată.

Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat că acest dosar reprezintă cel mai grav caz de infracțiune contra siguranței naționale monitorizat în ultimii 35 de ani. Florența a subliniat caracterul insidios al războiului hibrid, care, spre deosebire de conflictele tradiționale, urmărește manipularea opiniilor și comportamentelor oamenilor. Ancheta arată că, încă din 2019, o companie cu legături în Federația Rusă a derulat o campanie de micro-targetare a populației românești în mediul online, analizând preferințele utilizatorilor și creând bule informaționale care facilitează manipularea.

”În ultimii 35 de ani, cu siguranţă un caz de o asemenea complexitate nu s-a mai întâlnit. De altfel, jurisprudenţa în această materie lipseşte aproape cu desăvârşire şi este cu certitudine cel mai grav caz înregistrat şi monitorizat de către noi în ultima perioadă şi în aceşti 35 de ani, care are ca obiect o infracţiune contra siguranţei naţionale”, a declarat procurorul general Alex Florenţa.

Procurorul general a explicat că această infrastructură a fost folosită strategic în timpul alegerilor prezidențiale, pentru a favoriza un anumit candidat independent. În perioada premergătoare primului tur de scrutin, spațiul informațional a fost inundat cu mesaje pro-candidat, în timp ce alte narative au fost diminuate.

”Foarte mulţi oameni asociază ideea de război hibrid oarecum empiric doar cu o idee de dezinformare. Trebuie să înţelegem că războiul hibrid, prin toate formele lui de manifestare, spre deosebire de războiul tradiţional care este direct perceptibil (…) este cu atât mai periculos pentru că este mult mai insiduos, mult mai perfid şi obiectul acestui război îl reprezintă înainte de toate creierele oamenilor”, a mai declarat Alex Florenţa.

Parchetul ICCJ a subliniat că acțiunile inculpaților au pus în pericol securitatea națională, ordinea constituțională și valorile sociale care garantează funcționarea statului de drept. Dosarul, prin complexitatea și gravitatea sa, marchează un moment fără precedent în justiția românească.