Gazetarul și publicistul Ion Cristoiu susține că suveranistul Călin Georgescu știa încă din ziua de 24 noiembrie 2024 că turul doi al alegerilor prezidențiale urma să fie anulat. Într-o analiză recentă, Cristoiu a reexaminat declarațiile lui Georgescu dintr-un interviu acordat emisiunii Marius Tucă Show, observând că observațiile suveranistului cu privire la „hidra” sistemului politic capătă acum o semnificație mai profundă.

Potrivit lui Ion Cristoiu, Călin Georgescu se aștepta la un răspuns neașteptat după câștigarea primului tur și a încercat, inițial, să se conformeze regulilor clasice ale sistemului politic. Publicistul subliniază că strategia sa de a evita campania tradițională a fost mai mult decât o simplă alegere tactică.

Ion Cristoiu consideră că anularea scrutinului și, ulterior, respingerea candidaturii lui Georgescu la alegerile reluate din 2025 nu au fost simple obstacole, ci instrumente necesare pentru expunerea vulnerabilităților și mecanismelor sistemului politic românesc.

„Că după ce a câștigat primul tur, se aștepta la ceva. El spune un lucru foarte important, care s-a regăsit cu mine. Zice așa: Am evitat să fac astea clasice. Campania clasică. M-am dus la băieții sistemului și am zis, vreau să fac panouri. Și ăia au zis da, dar cât plătești? Și zice că faptul că el n-a făcut aia tradițională e foarte interesant. A fost o șmecherie de a fi sub radar. Dar faptul că el știa… Și mai spune un lucru foarte important, pe care nu l-a zis până acum. Era sigur că îl resping la al doilea.”, a precizat Ion Cristoiu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și-a chemat susținătorii să boicoteze scrutinul pentru Primăria Bucureștiului, programat pe 7 decembrie 2025, susținând că este organizat de un „guvern ilegitim” și că legitimează „frauda” alegerilor prezidențiale anulate în 2024. Discursul său, înregistrat și postat pe rețelele sociale, a durat aproximativ cinci minute și a fost susținut într-un cadru simbolic, cu steagul României și o icoană în spate, Georgescu deplângând „decăderea politică și morală” a țării.

Fostul candidat a subliniat că nu se consideră politician, ci „om al credinței”, și a acuzat actuala administrație că ignoră principiile democratice și valorile spirituale. Georgescu a afirmat că scrutinul din București și din alte 12 localități nu poate fi considerat legitim, iar participarea la acesta ar echivala cu validarea unei „farse” politice.

El a insistat că alegeri corecte vor putea fi organizate doar când „democrația se va întoarce în România” și a transmis că țara se confruntă cu o criză morală profundă, nu doar cu probleme economice și sociale.

În prezent, Călin Georgescu se află sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru promovarea unor idei și doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Guvernul a stabilit data de 7 decembrie 2025 pentru organizarea alegerilor locale parțiale pentru primarul general al Bucureștiului, președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primari în mai multe localități din țară.