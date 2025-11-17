Președintele României, Nicușor Dan, a declarat la TV că „fenomenul Georgescu” nu ar fi în creștere, ci mai degrabă într-o fază de stagnare. Șeful statului a afirmat că nu observă o simpatie exagerată nici pentru Călin Georgescu, nici pentru grupurile contestatare asociate cu acesta.

În opinia lui, mulți români tind să-și piardă încrederea în autorități și se uită către alternative, iar Georgescu ar fi reușit să se promoveze eficient.

Referindu-se la biografia lui Călin Georgescu, președintele a spus că deține informații despre gruparea Horațiu Potra, însă îl interesează mai ales parcursul personal al lui Georgescu, în special perioada petrecută la Viena, unde acesta ar fi stat „fără să facă nimic”.

Nicușor Dan a subliniat că situații de acest fel ridică semne de întrebare, întrucât „oamenii normali nu sunt în poziția să stea câțiva ani undeva fără să facă nimic”, întrebându-se totodată cine l-ar fi finanțat în acea perioadă.

„Nu e în creștere fenomenul, aș spune că stagnează. Nu aș spune că există o atracție sau o simpatie excesivă nici pentru domnul Georgescu, nici pentru grupurile contestatare. În momentul de față, pentru mulți români există o neîncredere în autorități. Oamenii care cred că nu există un viitor se uită spre alternative, spre cei care s-au promovat mai bine. Domnul Georgescu s-a promovat foarte bine, acesta e adevărul. Am niște informații despre ce s-a întâmplat cu gruparea Potra, dar mă interesează mult mai mult biografia acestui personaj (Călin Georgescu – n.red.) cum a stat câțiva ani la Viena și nu a făcut nimic… oamenii normali nu sunt în poziția asta, să stea undeva și să nu facă nimic”, a declarat șeful statului la România TV.

În ceea ce privește discuțiile despre influența rusă în Europa și anularea alegerilor prezidențiale din 2024, președintele a explicat că, la momentul respectiv, statul român avea o cunoaștere limitată a fenomenului de interferență rusă. Nicușor Dan a precizat că, la acea vreme, instituțiile știau doar despre existența unor site-uri care propagau anumite informații, însă considerau că acestea nu pot influența mai mult de „4–6%” din publicul românesc.

În prezent, însă, potrivit șefului statului, lucrurile ar fi mult mai clare, datorită rapoartelor europene care indică o manipulare și dezinformare sistematică din partea Rusiei, inclusiv acțiuni cibernetice.

„În momentul acela noi aveam o cunoaștere relativ limitată despre fenomenul de interferență rusă. În sensul că, cu titlu general, știam că sunt — vorbim de instituțiile statului — știau că sunt niște site-uri care propagă niște informații pe care ei, aș zice, le-au crezut. Au crezut că nu pot influența mai mult de 4-5-6 la sută din publicul din România, nici de cum rezultatul pe care l-am văzut cu toții. În momentul de față, față de discuțiile pe care le-au avut ei atunci, lucrurile sunt mult mai clare. Adică avem rapoarte ale multor țări europene cu servicii de informații foarte solide care spun că există un fenomen de manipulare, dezinformare sistematică al Rusiei în Europa. Și avem foarte multe exemple și de acțiuni cibernetice și de acțiuni de manipulare, dezinformare. Deci în cadrul ăsta lucrurile devin mult mai ușor de înțeles, lucrurile care păreau ciudate în momentul anulării alegerilor din 2024”, a precizat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a oferit și detalii despre stadiul raportului privind anularea alegerilor din 2024, amintind că strângerea materialelor a reprezentat una dintre promisiunile sale electorale. El a confirmat că printre documentele incluse se află și biografia lui Călin Georgescu.

Întrebat dacă raportul va conține și stenogramele discuțiilor dintre liderii statului din momentul anulării alegerilor, președintele a spus că acest lucru se va face „dacă va fi nevoie”.

În legătură cu faptul că Călin Georgescu îl critică public pe premierul Ilie Bolojan, dar nu și pe el, Nicușor Dan a spus că „nu a sesizat” acest aspect.

Președintele a comentat și popularitatea lui Călin Georgescu, afirmând că aceasta se explică în primul rând prin modul foarte bun în care acesta s-a promovat.