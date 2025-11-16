Președintele României, Nicușor Dan, nu intenționează modificarea Constituției pentru pensiile speciale. El a subliniat că întreaga societate recunoaște problema pensiilor care sunt egale cu salariile și că soluția nu presupune schimbări constituționale, ci un echilibru administrativ pentru a lua decizii corecte.

Șeful statului a precizat că este nevoie de corectarea unor greșeli făcute în trecut, amintind că între 2017 și 2022 pensiile erau mai mari decât salariile, iar din 2023 acestea au devenit egale. Potrivit acestuia, este necesară reducerea pensiilor magistraților și creșterea vârstei de pensionare, rămânând de stabilit gradul și ritmul acestor ajustări.

Nicușor Dan a mai explicat că nu este corect să se învinovățească exclusiv magistrații pentru situația actuală, subliniind că membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sunt aleși de colegii lor și reprezintă breasla. Președintele a insistat că dialogul privind pensiile speciale trebuia să aibă loc mai devreme, dar tensiunile din societate și pozițiile publice ale unor persoane au întârziat procesul.

Referitor la procesul legislativ, președintele a precizat că teoretic până la 28 noiembrie trebuie să existe avizul necesar, să treacă verificarea de constituționalitate și să fie promulgată, menționând patru etape în total și sperând că flexibilitatea Comisiei va permite accesarea fondurilor din PNRR.

„Nu este în intenția mea. Toată societatea vede problema, faptul că pensia e cât salariul, și toată societatea vede soluția, trebuie să micșorăm pensiile. Nu e nevoie de vreo modificare a Constituției. E vorba de un echilibru administrativ ca să luăm decizia corectă. Noi trebuie să corectăm acum niște greșeli care s-au făcut cu mult timp în urmă. Din 2022 până acum, avem pensia cât salariul. Toată lumea este de acord că trebuie să scădem pensiile magistraților, întrebarea este cu cât, și trebuie să creștem vârsta de pensionare, întrebarea este cât de graduală să fie treaba asta. Am stabilit că nu e normal să ai pensia cât salariul. A devenit acum foarte ușor să spui că magistrații sunt de vină pentru orice, nici asta nu e adevărat. Trebuie să găsim un echilibru în dialogul acesta. Oamenii din CSM sunt aleși de colegii lor, e o instituție reprezentativă pentru breaslă. Noi trebuie să corectăm niște greșeli care s-au făcut. Între 2017-2022 am avut pensia mai mare decât salariul. Când le spuneam jurnaliștilor străini, mă întrebau din nou, credeau că n-au înțeles. Din 2023 avem egal salariu-pensie. Trebuie să scădem pensiile și să mărim perioada la care pot ieși la pensie. E un dialog care trebuia să se creeze mai devreme. Din cauză că oamenii sunt supărați, că sunt unii care pun paie pe foc. Trebuie să găsim un echilibru. Acești oameni sunt alegi de colegii lor magistrați, cei din CSM. Nu vreau să schimbăm constituția. Toată societatea vede asta, nu e nevoie să modificăm Constituția. Teoretic până la 28 noiembrie, trebuie să existe avizul, să treacă de constituționalitate și să o promulg. Sunt patru etape. Vedem cât de flexibilă este Comisia și dacă putem accesa acei bani din PNRR”, a spus șeful statului la România TV.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, zilele trecute, reluarea, la începutul săptămânii viitoare, a procedurii legislative pentru proiectul privind pensiile magistraţilor, un subiect esenţial pentru îndeplinirea jalonului din PNRR care vizează reforma pensiilor de serviciu.

Potrivit premierului, documentul va fi republicat în consultare la începutul săptămânii viitoare, iar până marţi coaliţia trebuie să decidă forma finală a prevederilor. Deşi Guvernul ar fi dorit să rezolve problema mai devreme, procesul a fost întârziat de avizele obligatorii din partea sistemului judiciar.

„Ceea ce s-a întâmplat în zona pensiilor pentru magistrați nu depinde exclusiv de Guvern. Dacă depindea, am fi închis de mult jalonul ca pensiile să fie aduse la maximum 70% din venit și perioada de tranziție de 10 ani. Ceea ce am propus consider că a fost un proiect just, corect, respectuos față de magistrați. Săptămâna viitoare vom repune proiectul, în prima parte a săptămânii o să facem acest lucru, ca să există o perioadă rezonabilă de timp astfel încât CSM să ne poată da un aviz în forma în care vor considera de cuviință. Și buna cuviință și colaborarea loială se va vedea și din termenul în care se va da un răspuns la cererea de aviz pe proiect, astfel încât să îndeplinim condițiile ca în termenul cel mai scurt să repunem proiectul, pentru ca el să devină lege”, a explicat oficialul român.

Premierul a insistat asupra rolului Consiliului Superior al Magistraturii, instituţie care trebuie să emită un aviz esenţial pentru forma finală a proiectului. Bolojan a subliniat, totodată, că modul în care CSM va gestiona această etapă va reflecta disponibilitatea de colaborare între puterile statului, un aspect critic într-un moment în care România se află sub presiunea termenelor PNRR.