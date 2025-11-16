Președintele României, Nicușor Dan, recunoaște faptul că românii resimt mai acut efectele crizei economice comparativ cu acum șase luni. El a explicat că inflația de 10% înseamnă practic că fiecare român poate cumpăra cu 10% mai puțin decât înainte și a subliniat că autoritățile au fost nevoite să ia măsuri pentru a evita intrarea într-un cerc vicios, având în vedere că România este îndatorată față de fonduri de investiții și bănci, care ar fi putut retrage finanțările sau ar fi perceput dobânzi mai mari.

Președintele a precizat că anul 2026 se anunță dificil, însă pentru 2027 există toate premisele unei creșteri economice. În opinia sa, în prezent nu există alte măsuri imediate decât cele deja anunțate pentru bugetele familiilor, cu excepția unor taxe suplimentare, cum este taxa pe proprietate, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie.

Nicușor Dan a menționat că TVA a avut cel mai mare impact asupra gospodăriilor, iar la începutul anului viitor este posibil să apară o ușoară afectare a veniturilor. El a subliniat necesitatea ca statul să își revizuiască cheltuielile.

„Românii o duc mai rău față de acum șase luni. Faptul că avem o inflație de 10% înseamnă că fiecare român cumpără cu 10% mai puțin decât putea să cumpere. Pe de altă parte, noi, ca societate, am fost nevoiți să luăm niște măsuri, pentru că România este împrumutată de niște fonduri de investiții, băncii, și oamenii ăștia au spus că dacă nu reducem deficitul unii se vor retrage, alții se vor împrumuta și mai scump. Deci am fi intrat într-un cerc vicios. 2026 o să fie dificil, dar din 2027 există toate speranțele de creștere pentru economie. Așa cum sunt lucrurile acum, nu există alte măsuri decât cele anunțate cu privire la bugetele lor de familie, dar o să mai existe niște taxe deja anunțate, cum este taxa pe proprietate, care intră în vigoare de la 1 ianuarie. Efectul cel mai mare l-a avut TVA, poate să mai fie o mică afectare la veniturilor la început de 2026 și cam asta ar trebui să fie tot. Statul va trebui să umble la multe din cheltuielile pe care statul le face”, a afirmat el la România TV.

Referitor la corupție, președintele a afirmat că fenomenul diminuează încrederea cetățenilor în stat și subminează economia. El a explicat că oamenii observă cum angajările în primării pot aduce avantaje personale, iar corupția la nivel înalt persistă, deși cei vinovați sunt condamnați și eliberați după unul-două perioade de detenție.

În opinia sa, într-un mediu plin de interese, este foarte greu să eviți influențele externe.

„Oamenii văd cum se angajează oameni în primării, că deodată dacă te angajezi acolo poți să o duci mai bine, văd că la nivel mare sunt corupți dovediți și, după un an, doi, de pușcărie au ieșit. Există un fenomen de corupție, care diminuează încrederea în stat. Cetățenii pierd din faptul că se extrag resurse din economie. Corupția subminează economia. Într-o lume plină de interese e foarte greu să spui, eu nu mă întâlnesc cu ăla, nu mă întâlnesc cu ăla. E foarte greu”, a punctat el.

Despre Guvern și premier, Nicușor Dan a spus că îl preocupă mai ales comunicarea insuficientă a măsurilor luate pentru cetățeni.

În ceea ce privește rigiditatea premierului, președintele a explicat că luarea deciziilor este complicată într-o coaliție de patru partide, fiecare cu propriul electorat și interese uneori contradictorii, și a apreciat faptul că, în ciuda acestor dificultăți, coaliția reușește să ia decizii împreună.