Autoritățile locale din Ploiești pregătesc o serie de schimbări importante privind modul în care sunt reglementate activitățile comerciale din oraș.

Un proiect de hotărâre ce urmează să fie discutat joi, 27 noiembrie, în ședința Consiliului Local, aduce în prim-plan actualizarea regulamentului ce stabilește condițiile de funcționare pentru operatorii economici, inclusiv pentru activitățile recreative și de divertisment, scrie observatorulph.ro.

Cea mai notabilă modificare propusă privește introducerea unei taxări suplimentare pentru firmele care aleg să își desfășoare activitatea după ora 22.00. Documentul stabilește că, odată cu solicitarea acordului de funcționare, comerciantul își declară singur programul, însă pentru intervalele nocturne vor exista costuri mai ridicate.

Taxarea propusă de autorități crește treptat în funcție de ora până la care comerciantul alege să rămână deschis. Astfel, pentru activitățile desfășurate între 22.00 și miezul nopții, taxa va fi majorată cu 25%, în timp ce pentru intervalul 24.00–02.00 creșterea ajunge la 50%. Dacă programul depășește ora 02.00 sau dacă unitatea funcționează non-stop, valoarea taxei se dublează.

Achitarea taxei se va face fie la casieria instituției, în baza unei note de plată, fie prin transfer bancar. Dovada plății va fi inclusă în dosarul depus pentru eliberarea acordului.

Noul regulament prevede și că fiecare punct de lucru va necesita un acord distinct. Obligația revine tuturor operatorilor care își desfășoară activitatea în spații cu acces liber pentru public.

În explicațiile ce însoțesc proiectul, administrația locală argumentează că taxele suplimentare reflectă în mod firesc specificul activității pe timp de noapte.

Extinderea programului de supraveghere din partea autorităților presupune costuri suplimentare, iar firmele care aleg să rămână deschise după ora 22.00 se pot bucura de un potențial de profit mai ridicat decât ceilalți comercianți.

Din această perspectivă, taxele majorate sunt prezentate ca o măsură echilibrată, adaptată realităților economice.

„Majorarea taxei pentru agenții economici care își desfășoară activitatea după orele 22.00 este justificată având în vedere că organele abilitate sunt nevoite să-și extindă programul de supraveghere. Totodată, agenții economici care optează pentru un program extins beneficiază de un potențial suplimentar de profit, în raport cu ceilalți. Taxa majorată este o reflectare corectă a intensității activității și a beneficiilor obținute”, se arată în referatul de aprobare al proiectului.

Dacă proiectul va fi aprobat în forma actuală, operatorii economici din Ploiești vor trebui să țină cont de noile cerințe atunci când își stabilesc programul de funcționare și calculează costurile necesare pentru obținerea autorizațiilor.