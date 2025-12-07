George Simion, liderul AUR, a transmis pe Facebook, înainte de închiderea urnelor, că există manipulări și nereguli în timpul alegerilor și că informațiile neoficiale apărute în presă nu trebuie crezute. El a avertizat că prezența scăzută poate influența rezultatele și a spus că numărarea voturilor va fi foarte importantă.

Simion a acuzat primarii și unele televiziuni că nu respectă regulile, în timp ce acestea se aplică doar partidului său.

El i-a îndemnat pe susținători să fie atenți, să nu creadă minciunile și să urmărească voturile, pentru că aceste alegeri locale sunt esențiale pentru următorii doi ani.

„Să nu credeți toate exit-poll-urile astea care vin pe surse, și unii și alții încearcă să influențeze în ultimul moment rezultatul. Prezența este foarte proastă, mulți oameni nu știu că au loc aceste alegeri. La numărătoare o să conteze foarte mult, pentru că ați văzut că se imprimă exact pe votul nostru pe un candidat pe care îl vor ei. La Buzău este jale ce fac primarii. Nu respectă absolut nicio regulă. Avem posturi de televiziune care fac campanie fățișă, regulile se aplică doar pentru noi, pentru ei deloc. Așa că, dragii mei, nu cred ca trebuie să vă mai zic ce aveți de făcut. Doar nu credeți minciunile lor și stați și numărați fiecare vot pentru că la prezența asta se poate întâmpla orice. Sper din suflet ca cei care mă îndeamnă să organizez proteste, să scoatem lumea în stradă, ”hai Simioane adu caii”, să înțeleagă că București, Buzău și celelalte 10 localități unde se organizează alegeri, acum, astăzi, sunt vitale pentru cum vor evalua lucrurile în viitorii doi ani. Lăsați manipulările lor la o parte și hai să mergem pe calea noastră”, a spus Simion.

În ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei, liderul AUR, George Simion, a publicat pe Facebook o fotografie rară în care apare alături de mama sa. Politicianul a transmis un mesaj către bucureșteni, îndemnându-i să iasă la vot în număr cât mai mare.

Simion a precizat că mama lui l-ar fi rugat să le transmită oamenilor că, dacă nu participă la scrutinul de astăzi, nu ar mai avea motive să iasă ulterior la proteste. Liderul AUR a subliniat astfel importanța mobilizării la urne.

„Mama m-a rugat să vă transmit: dacă nu ieșim azi la vot, nu avem de ce să ieșim la proteste apoi!”, a scris liderul AUR.

Postarea sa a stârnit numeroase reacții din partea susținătorilor săi. Mulți au felicitat-o pe mama politicianului și au apreciat gestul acestuia, considerând mesajul unul corect și motivant. Comentatorii au transmis îndemnuri suplimentare la vot, au vorbit despre dorința unui București „civilizat și curat” și au urat succes candidaților susținuți. Numeroși urmăritori i-au transmis lui George Simion urări pentru mama sa, dorindu-i sănătate și ani mulți.

BRAVĂ mamă, brav FIU … ÎNAINTE… Corect!Dacă și azi dormiți dragi bucureșteni putem dormi în continuare liniștiți. Așa că trezirea până nu e prea târziu! Mergeți la vot,oameni buni! Mama are mereu dreptate! TOATE MAMELE DIN LUME AU DREPTATE!!! Succes! Succes Anca Alexandrescu.Poate se trezesc si bucurestenii. Pentru un București civilizat și curat,haideți la vot ! Votați un primar căruia ii pasă de bucureșteni nu de politică!!! Sa va trăiască mama! Ani mulți și sănătoși.

Conform informațiilor transmise de Biroul Electoral București (BEC), secțiile de votare se închid la ora 21:00, fără posibilitatea prelungirii timpului de vot. Această decizie este valabilă pentru toate secțiile de votare din București.

Potrivit autorităților, decizia asigură respectarea legislației în vigoare privind organizarea alegerilor. Autoritățile subliniază că ora de închidere trebuie respectată strict, iar alegătorii trebuie să-și planifice prezența la urne în consecință.

Aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni sunt așteptați la urne pentru a-și alege primarul dintre cei 15 candidați rămași în competiție, după retragerea a două persoane, ale căror nume figurează în continuare pe buletinele de vot. Scrutinul pentru funcțiile de primar are loc și în alte 12 localități din 10 județe, iar în județul Buzău, 8 candidați concurează pentru conducerea Consiliului Județean.

În total, peste 2,1 milioane de alegători își vor putea exercita dreptul de vot în cele 1.771 de secții deschise duminică, între orele 07:00 și 21:00, fără posibilitatea de prelungire a programului. Prezența la vot a înregistrat o creștere semnificativă: până la ora 15:30, peste 450.000 de români și-au exprimat opțiunea, dintre care peste 373.000 doar în Municipiul București. Județul Buzău se situează pe locul al doilea în topul prezenței, cu aproape 57.000 de votanți.

Distribuția votului între mediul urban și rural arată că aproximativ 400.000 de persoane au votat în zonele urbane, iar în mediul rural s-au înregistrat aproape 50.000 de voturi. În București, sectorul 6 este fruntaș la prezența la vot, cu peste 73.000 de alegători care și-au exprimat deja opțiunea.

Alegerile locale parțiale 2025 sunt urmărite îndeaproape, având în vedere numărul ridicat de secții deschise și prezența semnificativă a alegătorilor în primele ore ale scrutinului.