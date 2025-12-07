După centralizarea a 394 din cele 424 de procese-verbale (92,92%), Marcel Ciolacu, candidatul PSD, conduce în cursa pentru președinția Consiliului Județean Buzău, fiind aproape matematic câștigător. Rezultatele provizorii indică un avantaj confortabil pentru fostul premier, cu peste jumătate din voturile exprimate.

Pe locurile următoare se situează Ștefăniță-Alin Avrămescu de la AUR, cu aproximativ 27% din voturi, și Mihai-Răzvan Moraru, susținut de Alianța PNL–USR, cu aproape 11%. Candidatul independent Silviu Iordache a obținut peste 5% din sufragii, iar Aurel Dogaru, reprezentant SOS România, a înregistrat 1,3% din voturi.

Marcel Ciolacu (PSD) – 39.563 voturi (51,79%)

Ștefăniță-Alin Avrămescu (AUR) – 20.931 voturi (27,40%)

Mihai-Răzvan Moraru (Alianța PNL–USR) – 8.326 voturi (10,90%)

Silviu Iordache (Independent) – 3.927 voturi (5,14%)

Aurel Dogaru (SOS România) – 1.025 voturi (1,34%)

„Le mulțumesc colegilor din secțiilor de vot, îi mulțumesc primarului Constantin Toma și celor ce m-au votat. Va veni o perioadă plină de provocări, voi ține foarte mult la parteneriatul dintre Consiliul Județean și Primăria Municipiului Buzău pentru proiectele majore pe care le-am stabilit și mă voi implica direct alături de primarul de la Râmnicu Sărat, pentru că există o problemă în Râmnicu Sărat și, de asemeni, voi continua să fac parteneriate, de această dată, cu mai multe primării pentru viziune și dezvoltare echitabilă în interiorul județului Buzău. Mulțumesc buzăienilor pentru votul acordat, un vot care, din acest moment, mă și bucură”, a spus Ciolacu.

Întrebat cine este vinovat de faptul că social-democrații au pierdut Capitala, Marcel Ciolacu a spus:

„Din punctul meu de vedere, Daniel Băluță a fost cel mai bun candidat dintre toți cei care s-au prezentat la linia de start pentru Capitală. Daniel Băluță a pierdut aceste alegeri în urma votului util din ultima săptămână. Ați văzut prăbușirea candidatului USR și votul util s-a direcționat, cu un electorat mai rațional, care a ales să voteze cu cel care este mai bine plasat. Am trecut și eu prin așa ceva. Cred că primul decont ar trebui la USR, care la București sunt pe locul 4. Cred că USR ar trebui să își facă o analiză dacă mai rămân în această coaliție sau nu”.

De asemenea, fostul șef al Executivului a mai spus că Sorin Grindeanu și conducerea PSD trebuie să dea explicații cu privire la pierderea Primăriei București.

Cu privire la prezența redusă a românilor la vot, Marcel Ciolacu a spus:

„Atâtea alegeri, atâta ură în societate, atâtea lucruri anunţate… această apocalipsă a dus la saturaţia românilor pentru toţi politicienii. Politicienii trebuie să fie mai coerenţi în actul de guvernare şi în modul de adresare şi să înţeleagă că nu suntem duşmani, suntem doar, periodic, adversari politici”

Acesta a mai precizat că își dorește o colaborare strânsă între Consiliul Judeţean şi Primăria Buzău.

„Voi ţine foarte mult la parteneriatul dintre Consiliul Judeţean şi Primăria Municipiului Buzău pentru proiectele majore pe care le-am stabilit. Mă voi implica direct alături de primarul de la Râmnicu Sărat, domnul Sorin Cârjanan, pentru că există o problemă în acest moment acolo”, a spus el. „Nu există încununare în politică mai mare decât să te întorci şi să lucrezi pentru cei care te-au lansat în politică”

ȘTIRE INIȚIALĂ

Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, se află în fruntea alegerilor pentru președinția Consiliului Județean Buzău, obținând peste 53% din voturi după centralizarea a aproape 58% dintre procesele-verbale din județ. Rezultatele parțiale indică un avantaj confortabil pentru fostul premier, care își menține poziția de lider pe măsură ce sunt validate secțiile de votare.

Până în acest moment, au fost numărate voturile din 245 de secții, din totalul de 424 existente. Pe locurile următoare se situează candidatul AUR, urmat de reprezentantul susținut de USR și PNL.

Încă de la primele raportări, PSD a dominat competiția, având inițial aproape 52% din voturi după centralizarea a puțin peste 10% dintre procesele-verbale. AUR s-a plasat atunci pe poziția a doua, cu aproximativ 31%, reușind să obțină cele mai bune rezultate locale în comunele Glodeanu Sărat, Pătîrnagele și Vernești.

Prezența la urne în județul Buzău a fost modestă, depășind cu puțin pragul de 24%. La vot s-au prezentat 87.638 de alegători, dintre care 1.845 au optat pentru urna mobilă.

Alegerile desfășurate duminică au inclus și scrutinul pentru Primăria Generală a Capitalei, precum și alegeri locale parțiale în mai multe localități din țară.

În total, au fost desemnați primari în:

orașul Găești (Dâmbovița)

și în comunele Remetea (Bihor)

Mihai Eminescu (Botoșani)

Marga (Caraș-Severin)

Dobromir și Lumina (Constanța)

Șieu și Poienile de sub Munte (Maramureș)

Sopot (Dolj)

Valea Ciorii (Ialomița)

Vânători (Iași)

și Cârța (Sibiu)

Marcel Ciolacu a declarat că a urmărit cu emoție desfășurarea scrutinului și a pus prezența scăzută la vot pe seama unei stări generale de saturație în rândul electoratului.

Fostul premier a explicat că ultimele luni au fost marcate de o succesiune de evenimente politice care au creat confuzie și nemulțumire: repetarea alegerilor, invalidarea unor scrutinuri, restricții legate de candidaturi și o serie de anunțuri privind majorări de taxe și accize. În opinia sa, acumularea acestor situații a erodat interesul pentru participare civică și a alimentat dezamăgirea față de clasa politică.

Marcel Ciolacu a arătat că oamenii resimt o stare de oboseală provocată de valul constant de vești negative, ceea ce a dus la o distanțare față de viața publică și față de actorii politici.

„Cred că lumea s-a săturat de atâtea vești triste, de atâtea alegeri, de atâtea anulări de alegeri, de atâtea interdicții de candidați, de celebrele pachete – 1,2,3. Vin accize, vin taxe. Prea multe vești negative și cred că oamenii s-au cam săturat de oamenii politici și de politică în general”, a spus Ciolacu, la Antena3 CNN.

Întrebat despre propria stare sufletească în ziua votului, liderul PSD a recunoscut că emoțiile sunt firești și nu dispar până când este finalizat complet procesul de numărare a buletinelor. El a adăugat că experiențele electorale anterioare l-au făcut prudent și atent, motiv pentru care echipa sa este implicată activ în monitorizarea corectitudinii centralizării rezultatelor.