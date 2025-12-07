Marcel Ciolacu a explicat că oamenii s-ar fi săturat de succesiunea de alegeri, anulări de scrutin, interdicții privind candidaturi și de măsuri economice anunțate repetat. El a făcut referire și la pachetele de măsuri fiscale, accize și taxe, apreciind că acumularea de vești negative a amplificat dezinteresul față de politică și politicieni.

„Cred că lumea s-a săturat de atâtea vești triste, de atâtea alegeri, de atâtea anulări de alegeri, de atâtea interdicții de candidați, de celebrele pachete – 1,2,3. Vin accize, vin taxe. Prea multe vești negative și cred că oamenii s-au cam săturat de oamenii politici și de politică în general”, a spus Ciolacu, la Antena3 CNN.

Întrebat dacă are emoții în ziua alegerilor, Marcel Ciolacu a declarat că acestea sunt normale și persistă până când este numărat ultimul buletin de vot. El a precizat că experiențele anterioare îl determină să fie prudent și a subliniat că echipa sa este mobilizată pentru a urmări corectitudinea procesului de numărare a voturilor.

„Normal că sunt emoții, emoții până când se numără ultimul vot. Mai ales că eu sunt Stan-Pățitul. Suntem mobilizați să numărăm voturile corect”, a spus social-democratul.

Potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă, până duminică la ora 18.00 votaseră 77.174 de alegători, ceea ce reprezintă 21,29% din numărul total al persoanelor înscrise în listele electorale din județul Buzău.

Secțiile de votare s-au deschis dimineața pentru cei peste 360.000 de alegători cu drept de vot din județ. În total, au fost organizate 424 de secții de votare, iar autoritățile au distribuit 398.829 de buletine de vot pentru acest scrutin.

Scrutinul a fost convocat după demisia lui Lucian Romașcanu, ales la alegerile precedente, care a renunțat la funcție pentru a ocupa o poziție la Curtea Europeană de Conturi. Din 1 iulie 2025, atribuțiile de președinte al Consiliului Județean au fost exercitate interimar de vicepreședintele Adrian Petre.

Marcel Ciolacu s-a prezentat la vot în jurul orei 9.00, la secția nr. 1 din cadrul Școlii Gimnaziale „Episcop Dionisie Romano”. El a fost însoțit de primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, și de președintele organizației județene PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu.

Ulterior, Ciolacu l-a însoțit pe primarul Constantin Toma la secția de votare nr. 33 a Liceului de Arte „Margareta Sterian”. De asemenea, Ciolacu și Toma l-au însoțit pe deputatul Romeo Lungu la secția de votare nr. 64, unde acesta din urmă și-a exercitat dreptul de vot.