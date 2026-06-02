Demisie fulger din toate funcțiile de conducere pe care le deținea în PSD: Nu mă mai regăsesc în aceste posturi

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a anunțat marți că renunță la funcțiile de președinte al Organizației Municipale PSD Buzău și de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD Buzău.

În mesajul transmis buzoienilor, edilul a explicat că a luat această decizie deoarece nu se mai regăsește în aceste poziții de conducere din cadrul partidului.

Demisia vizează exclusiv funcțiile politice deținute în organizația PSD, Constantin Toma continuându-și mandatul de primar al municipiului Buzău.

Într-un mesaj adresat locuitorilor municipiului Buzău, primarul Constantin Toma afirmă că decizia sa vine în contextul în care o parte semnificativă a consilierilor locali PSD au votat împotriva unor proiecte inițiate de acesta în ultimele două ședințe ale Consiliului Local Municipal.

„Azi, 2 iunie 2026, mi-am dat demisia din cele două funcţii de conducere pe care le ocupam în Partidul Social Democrat, respectiv de preşedinte al Organizaţiei Municipale PSD şi de prim-vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene PSD (…) Având în vedere atitudinea ostilă a conducerii locale a PSD şi a unei părţi importante a consilierilor locali PSD, apreciez că nu mă mai regăsesc în posturile de conducere din care am demisionat”, a transmis Toma.

Primarul a reamintit că, pe 5 iunie, se împlinesc 10 ani de la primul său mandat la conducerea municipiului Buzău, subliniind că a preluat administrația locală într-o perioadă dificilă, reușind împreună cu echipa sa să obțină rezultate apreciate atât la nivel național, cât și internațional.

De asemenea, Constantin Toma a afirmat că organizația municipală PSD Buzău s-a numărat printre cele mai performante din țară, precizând că, sub conducerea sa, social-democrații au reușit pentru prima dată să obțină majoritatea în Consiliul Local.

„Regret pasul pe care l-am făcut, în condiţiile în care Organizaţia Municipală PSD Buzău este una din cele mai performante la nivel naţional, iar sub conducerea mea, pentru prima dată în istoria locală, s-a obţinut majoritatea PSD în Consiliul Local. În acelaşi timp, rezultatele obţinute în plan administrativ au făcut să mă alegeţi ca primar, iar la ultimele două rânduri de alegeri locale chiar cu 78%, respectiv 67%. Sunt convins că atitudinea conducerii de la Buzău şi a consilierilor locali PSD este legată de critica mea faţă de politica dusă de conducerea centrală a PSD, care a pus ţara într-o situaţie foarte dificilă! „, a mai declarat Constantin Toma.

În mesajul său, primarul le-a mulţumit buzoienilor pentru sprijin şi a dat asigurări că îşi va continua activitatea în fruntea administraţiei locale pentru dezvoltarea oraşului.

Toma a fost în ultimele luni un critic constant al deciziilor luate la nivel naţional de către PSD şi chiar a votat, în 20 aprilie, pentru păstrarea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Tot în aprilie, deputatul social-democrat de Buzău Petre Emanoil Neagu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean, a participat, la Bucureşti, la şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL, unde a fost însoţit de liderul organizaţiei liberale judeţene, Adrian Mocanu.