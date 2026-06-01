Cutremur după cutremur în România. Două seisme au avut loc. Ce magnitudine au avut și în ce zone s-au produs

Două cutremure slabe s-au produs în noaptea de duminică spre luni, 1 iunie, în zona seismică Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP).

Primul cutremur a fost înregistrat la ora 00:47, în județul Buzău, având magnitudinea de 3,3 pe scara Richter și o adâncime de 113,6 kilometri. Conform INFP, seismul s-a produs în apropierea municipiilor Buzău, Focșani, Sfântu Gheorghe, Brașov și Ploiești, fiind localizat la 48 de kilometri sud de Buzău și la 55 de kilometri sud de Focșani.

Cel de-al doilea cutremur a avut loc la ora 03:39, în județul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea de 2,2 și s-a produs la o adâncime de 93,3 kilometri. Potrivit datelor INFP, seismul a fost localizat la 42 de kilometri sud de Focșani, 61 de kilometri sud de Buzău, 70 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 81 de kilometri est de Brașov și 95 de kilometri nord-est de Ploiești.

Ambele cutremure au avut o intensitate redusă și s-au produs la adâncimi specifice zonei seismice Vrancea, cea mai activă regiune tectonică din România.

Seismele au fost clasificate drept slabe, iar autoritățile nu au raportat distrugeri sau incidente asociate acestora.

Cutremurele pot apărea fără avertisment, iar reacția corectă în primele secunde este esențială pentru siguranță. Respectarea unor reguli simple poate reduce semnificativ riscurile.

În momentul producerii seismului, este important să rămâi calm și să eviți panica. Cea mai sigură reacție este să te adăpostești imediat sub o masă solidă sau un birou și să îți protejezi capul și gâtul. Dacă nu ai un obiect de protecție în apropiere, rămâi lângă un perete interior, departe de ferestre, oglinzi sau obiecte care se pot prăbuși.

Nu folosi liftul și nu fugi pe scări în timpul mișcării seismice. Dacă te afli afară, îndepărtează-te de clădiri, stâlpi de electricitate sau alte structuri care pot cădea. Dacă ești în mașină, oprește într-un loc sigur și rămâi în interior până la încetarea cutremurului.

După oprirea mișcării seismice, verifică dacă tu sau cei din jur aveți răni și oferă primul ajutor dacă este necesar. Evită utilizarea focului sau a surselor de scântei dacă există suspiciuni de scurgeri de gaze.

Fii atent la posibile replici și nu intra în clădiri avariate până când nu sunt declarate sigure de către autorități. Informează-te doar din surse oficiale, precum Inspectoratul pentru Situații de Urgență sau posturile de radio și televiziune.

Este recomandat să fixezi mobilierul greu de pereți și să eviți amplasarea obiectelor instabile în locuri înalte. Pregătește un kit de urgență care să conțină apă, lanternă, baterii, medicamente și copii ale documentelor importante.

De asemenea, stabilește din timp un punct de întâlnire cu familia, pentru situația în care sunteți separați în timpul unui seism.