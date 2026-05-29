Casele avariate de drone nu sunt acoperite de asigurarea obligatorie în România. Specialiștii cer clarificări legislative urgente

Avarierea locuințelor din România în urma incidentelor cu drone, precum cel produs la Galați, nu este acoperită de polița de asigurare obligatorie a locuinței, potrivit specialiștilor din domeniul asigurărilor. Aceștia atrag atenția că actualul cadru legislativ necesită clarificări, în contextul riscurilor generate de războiul din Ucraina.

Incidentul de vineri dimineață, când o dronă s-a prăbușit pe un bloc turn din Galați, a dus la avarierea gravă a unui apartament și la rănirea ușoară a doi locatari, readucând în discuție limitele sistemului de asigurări din România.

Președintele Patronatului Român al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare, PRBAR, Viorel Vasile, a explicat că asigurarea obligatorie acoperă doar trei tipuri de riscuri: inundații, alunecări de teren și cutremur. Acesta a precizat că un incident provocat de o dronă nu este inclus în actualele prevederi.

„Asigurarea obligatorie acoperă doar trei tipuri de evenimente: inundaţii, alunecări de teren şi cutremur. Un incident de tipul celui în care o dronă avariază o locuinţă nu este prevăzut”, a explicat Viorel Vasile, preşedintele Patronatului Român al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare (PRBAR) din România, pentru News.

În opinia sa, soluția ar putea fi polițele facultative de asigurare, care ar acoperi și astfel de riscuri, fără a fi necesară o mențiune explicită privind incidentele de tip militar sau cele produse de drone. El a susținut că, în condițiile actuale, România nu se află oficial în stare de război, iar polițele facultative acoperă în general o gamă mai largă de riscuri. Totodată, a menționat că costul unei astfel de asigurări nu ar fi ridicat, estimând că pentru un imobil de aproximativ 100.000 de euro, prima anuală ar putea fi în jur de 20 de euro.

„Populaţia ar trebui să-şi facă asigurări facultative, acestea acoperă şi acest tip de risc. Nu este necesar să fie specificat acest tip de incident (avarierea de către drone, n.r.) atât timp cât noi nu suntem în război, ca ţară. Poliţa facultativă acoperă orice tip de risc”, a subliniat preşedintele PRBAR.

O opinie diferită a fost exprimată de președintele Uniunii Naționale a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări, UNSICAR, Dorel Duță, care a subliniat că, în condițiile actuale de asigurare ale companiilor, riscul de război este exclus din acoperire.

„Este o întreagă discuţie, pentru că, în condiţiile de asigurare de la toate companiile de asigurare, este exclus războiul”, a transmis Dorel Duţă, preşedintele UNSICAR, pentru sursa menționată.

Acesta a precizat că, deși incidentul de la Galați nu este un act direct de război, ci o consecință a conflictului de la graniță, este necesară o clarificare legislativă privind modul în care astfel de situații vor fi tratate, mai ales în zonele expuse riscurilor generate de conflicte armate. În opinia sa, actualul cadru nu oferă suficiente clarificări pentru astfel de cazuri.