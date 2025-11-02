Astfel, deși valoarea nominală maximă crește semnificativ, angajatorii nu sunt constrânși legal să majoreze sumele oferite în prezent angajaților. Dacă un angajator acordă tichete de 15 lei per zi, el poate continua să ofere aceeași sumă și după majorarea plafonului, fără nicio sancțiune. Practic, creșterea anunțată nu garantează un beneficiu financiar suplimentar pentru salariați, ci doar oferă firmelor posibilitatea de a mări valoarea tichetelor, dacă doresc.

Anunțul privind creșterea valorii maxime a fost interpretat eronat în spațiul public, mulți români fiind induși în eroare că vor primi automat un spor lunar de aproximativ 200 de lei. Această informație este falsă, întrucât majorarea privește doar limita maximă legală, nu și o obligație concretă pentru angajatori.

Evoluția valorii tichetelor de masă din ultimii ani arată o creștere considerabilă, depășind ritmul inflației. Între anii 2019 și 2023, valoarea maximă a unui tichet a crescut de la 15,18 lei la 35,00 lei, o creștere de aproximativ 150%, în timp ce inflația a fost de doar 40% în aceeași perioadă. Aceste tichete au fost folosite de angajatori ca o metodă de a majora venitul net al angajaților, având un regim fiscal avantajos, cu taxe mai mici comparativ cu salariile brute.

În prezent, tichetele de masă sunt impozitate cu 10% impozit pe venit și 10% contribuție la asigurările sociale de sănătate (CASS). De exemplu, pentru o sumă totală de 800 de lei acordată lunar sub formă de tichete, angajatul primește efectiv 640 de lei după impozitare. Acest regim fiscal favorabil le oferă firmelor un instrument prin care pot suplimenta veniturile nete ale salariaților cu costuri reduse.

Sistemul tichetelor de masă a suferit modificări importante de la introducerea sa în 1998. La început, tichetele aveau o valoare maximală echivalentă astăzi cu 1,5 lei. În perioada 1999-2015, legislația a impus o valoare nominală fixă, fără posibilitatea de a oferi o sumă mai mică, măsură adoptată în contextul inflației ridicate și al scăderii puterii de cumpărare.

După anul 2016, legea a revenit la formularea „valoarea maximală este”, ceea ce le-a oferit angajatorilor libertatea de a decide suma exactă acordată sub formă de tichete, fără a depăși plafonul stabilit de stat. Această modificare a permis companiilor să folosească tichetele de masă ca o formă flexibilă de recompensare a angajaților, dar a dus și la situații în care creșterile anunțate de autorități nu s-au reflectat deloc în veniturile efective ale românilor.