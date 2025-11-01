Numărul maxim de muncitori străini din afara Uniunii Europene care vor putea fi angajați în România în anul 2026 va scădea la 90.000, potrivit unui anunț făcut de ministrul Muncii, Florin Manole.

Acesta a explicat că decizia de diminuare a contingentului de lucrători vine în contextul în care autoritățile se așteaptă la o serie de disponibilizări în aparatul bugetar, iar scopul este acela de a crea mai multe locuri de muncă pentru cetățenii români.

Ministrul a amintit că premierul a vorbit deja despre necesitatea reducerii personalului din administrația locală, iar această realitate trebuie luată în calcul în planificarea pieței muncii. Totodată, a subliniat că el însuși nu este un susținător al concedierilor.

„Acum avem stabilit de anul trecut pentru anul acesta un contingent de 100.000. Pentru anul viitor trebuie să venim cu un act normativ care să spună care este contingentul. Din cauza faptului că în administrație se întrevăd disponibilizări. A spus premierul că va trebui să se reducă personalul de exemplu în administrația locală. Eu din Ministerul Muncii nu știu pe cine aș putea să disponibilizez, nu sunt fanul disponibilizărilor, sunt împotriva disponibilizărilor. Am avut o discuție cu premierul despre controale pe dizabilitate. I-am spus premierului că am dublat numărul de angajați de la Corpul de Control de la Agenția Națională pentru Dizabilități”, a explicat Florin Manole pentru Antena 3.

Ministrul a mai precizat că pragul de 90.000 de muncitori străini a fost stabilit în urma unui compromis între propunerea Ministerului Muncii, care dorea o scădere mai accentuată, și solicitările patronatelor, care voiau o majorare a contingentului.

Potrivit lui Manole, Ministerul Muncii a propus limitarea la 75.000, în timp ce mediul de afaceri cerea creșterea la 150.000. În final, premierul a decis stabilirea unui nivel intermediar de 90.000, considerat o soluție echilibrată, care ar putea fi revizuită oricând pe parcursul anului viitor.

„Premierul a decis 90.000 de lucrători străini. A încercat o soluție de echilibru între opinia patronatelor și opinia Ministerului Muncii. Noi voiam să scădem la 75.000, patronatele voiau să crească la 150.000. Premierul a zis 90.000. E o soluție echilibrată și decentă, cu atât mai mult cu cât putem să revizuim această cifră oricând pe parcursul anului viitor în sus sau în jos”, a spus Florin Manole.

Întrebat despre posibilitatea ca o parte dintre bugetarii disponibilizați să accepte meserii mai puțin atractive pentru români, cum sunt cele practicate în prezent de muncitorii asiatici, ministrul Muncii a afirmat că forța de muncă străină este prezentă în România în domenii foarte diverse.

El a explicat că statul are nevoie de un echilibru între lucrătorii români și cei străini, dar și de măsuri concrete pentru stimularea ocupării interne.

„Lucrătorii străini sunt în România în domenii diverse. Avem nevoie de mai mult spațiu pentru lucrătorul român și avem nevoie de încă un lucru, de stimularea ocupării forței de muncă”, a afirmat Florin Manole.

Florin Manole a vorbit și despre un amplu program de sprijin pentru tinerii aflați în căutarea primului loc de muncă. Programul, finanțat prin fonduri europene gestionate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prevede acordarea unui stimulent de 1.000 de lei lunar în primele 12 luni de angajare și 1.250 de lei în următoarele 12 luni.

Practic, statul va contribui la plata salariului timp de doi ani, cu condiția ca tânărul să rămână ulterior în firmă cel puțin 18 luni, perioadă acoperită integral de angajator. Ministrul a precizat că scopul principal al programului este de a oferi tinerilor stabilitate și perspective pe termen lung.

În același timp, Manole a insistat că nu trebuie făcută o diferențiere între români și muncitorii migranți în privința locurilor de muncă, subliniind că există o gamă foarte variată de profesii accesibile pentru toți, de la bone la lucrători în construcții sau în companii multinaționale.