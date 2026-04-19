Eliberarea extrasului privind ultima înregistrare la domiciliu sau la reședința temporară a unei persoane decedate poate fi solicitată de către succesorii acesteia, fără restricții teritoriale în Republica Moldova. Cererea pentru eliberarea extrasului se depune la orice serviciu de eliberare a actelor de identitate, inclusiv în cadrul centrelor multifuncționale, facilitând astfel accesul rapid la acest document necesar în proceduri administrative sau succesorale.

Solicitantul poate fi fie succesorul direct, fie un reprezentant desemnat legal. Procedura este concepută pentru a permite atât accesul direct, cât și prin intermediari autorizați, în funcție de situația concretă a solicitantului. Această flexibilitate este menită să reducă blocajele administrative și să accelereze procesul de obținere a documentului.

Pentru a evita întârzierile, autoritățile recomandă pregătirea completă a dosarului înainte de depunerea cererii. În același timp, sunt prevăzute situații în care anumite documente nu sunt obligatorii, dacă informațiile pot fi verificate în registrele oficiale.

Lista documentelor necesare pentru eliberarea extrasului este clar definită și trebuie respectată pentru validarea cererii. La depunerea solicitării, succesorul sau reprezentantul acestuia trebuie să prezinte actul de identitate și certificatul de deces al persoanei vizate.

În cazul în care există documente care atestă succesiunea, precum certificatul de moștenitor sau testamentul, acestea pot fi prezentate, însă nu sunt obligatorii în toate situațiile. Aceste acte devin relevante mai ales atunci când solicitarea este făcută în contextul unei proceduri succesorale formale.

Dacă documentele de succesiune nu sunt disponibile, solicitantul poate prezenta documente de stare civilă, precum certificate de naștere, căsătorie, divorț sau schimbare de nume, pentru a demonstra gradul de rudenie cu persoana decedată. Totuși, nici aceste documente nu sunt obligatorii dacă relația de rudenie poate fi confirmată pe baza datelor din Registrul de stat al populației.

În situația în care cererea este depusă printr-un mandatar, este necesară prezentarea unei procuri autentificate notarial sau a unei împuterniciri electronice înregistrate oficial. Această cerință asigură legalitatea reprezentării și protecția datelor personale.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a extrasului, solicitantul trebuie să achite un tarif stabilit în funcție de termenul ales pentru procesarea cererii. Sistemul tarifar diferențiat permite obținerea documentului într-un termen standard sau urgent, în funcție de necesitățile solicitantului.

Această structură oferă flexibilitate și permite adaptarea serviciului la situațiile în care documentul este necesar într-un interval scurt de timp, cum ar fi procedurile notariale sau administrative urgente.

Autoritățile subliniază că respectarea cerințelor privind documentația și achitarea taxelor contribuie la procesarea rapidă și fără erori a cererilor. În lipsa unor documente sau în cazul unor neconcordanțe, termenul de eliberare poate fi prelungit.

