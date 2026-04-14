Sporul natural negativ al populației României reflectă, în februarie 2026, un dezechilibru major între numărul nașterilor și cel al deceselor, în contextul unei scăderi abrupte a natalității de la o lună la alta. Conform INS, în februarie s-au înregistrat 9.874 de certificate de naștere pentru născuți-vii, în scădere cu 2.587 de cazuri, echivalentul unui minus de 20,8% față de ianuarie 2026.

În paralel, numărul certificatelor de deces a ajuns la 19.688, cu 4.848 mai puține decât în luna precedentă, însă nivelul rămâne dublu comparativ cu cel al nașterilor. Din totalul deceselor, 10.039 au fost înregistrate în rândul bărbaților, iar 9.649 în rândul femeilor, ceea ce menține o distribuție relativ echilibrată între sexe.

Datele oficiale indică și o reducere a mortalității infantile, cu 61 de decese în rândul copiilor sub un an, în scădere cu opt cazuri comparativ cu luna ianuarie. Cu toate acestea, sporul natural negativ al populației României s-a menținut la un nivel ridicat, ajungând la -9.814 persoane în februarie 2026.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, tendința negativă persistă. Numărul nașterilor a fost cu 2,1% mai mic față de februarie 2025, în timp ce decesele au scăzut cu 4,6%. Sporul natural a rămas negativ și în februarie 2025, când s-a situat la -10.559 persoane, confirmând continuitatea declinului demografic.

Analiza structurii deceselor relevă faptul că sporul natural negativ al populației României este influențat major de ponderea ridicată a deceselor în rândul persoanelor vârstnice. Astfel, 43% din totalul deceselor din februarie 2026 au fost înregistrate la persoane de 80 de ani și peste, în timp ce categoria 70-79 de ani a reprezentat 27,9% din total. De asemenea, 15,9% dintre decese au fost consemnate la grupa de vârstă 60-69 de ani.

La polul opus, cele mai reduse valori s-au înregistrat în rândul tinerilor. În grupa de vârstă 0-4 ani au fost raportate 76 de decese, în timp ce pentru intervalul 5-19 ani au fost doar 33 de cazuri, iar pentru categoria 20-29 ani, 68 de decese.

Distribuția pe medii de rezidență arată diferențe semnificative. În mediul urban au fost înregistrate 9.650 de decese, dintre care 4.913 în rândul bărbaților și 4.737 în rândul femeilor. În mediul rural, numărul deceselor a fost mai ridicat, ajungând la 10.038, dintre care 5.126 bărbați și 4.912 femei.

Comparativ cu februarie 2025, scăderea numărului de decese a fost mai accentuată în mediul rural, unde s-a înregistrat un minus de 5,8%, față de o reducere de 3,4% în mediul urban.

În ceea ce privește dinamica vieții de familie, în februarie 2026 au fost înregistrate 3.444 de căsătorii la nivel național. Totodată, numărul divorțurilor pronunțate, fie prin hotărâri judecătorești definitive, fie prin acordul soților pe cale administrativă sau notarială, a fost de 1.543 de cazuri.

Aceste evoluții consolidează imaginea unei populații în declin, marcată de îmbătrânire accentuată și de scăderea natalității, elemente care continuă să influențeze structura demografică a României.