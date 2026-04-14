Inflația rămâne ridicată în martie 2026. Rata anuală a inflației din România a continuat să se mențină la un nivel ridicat în martie 2026, ajungând la 9,87%, potrivit datelor oficiale publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Evoluția indică o accelerare față de luna februarie 2026, când inflația anuală era de 9,3%, confirmând persistența presiunilor asupra prețurilor de consum.

Acesta este al optulea interval lunar consecutiv în care inflația anuală depășește pragul de 9%, semnalând o stabilizare la un nivel ridicat după o perioadă de ușoară temperare lunară.

În perioada ianuarie–martie 2026, comparativ cu primul trimestru din 2025, rata inflației a fost de 9,6%, confirmând un trend inflaționist persistent în economie.

Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat la nivelul Uniunii Europene pentru comparații internaționale, indică o creștere anuală de 9,0%, ceea ce confirmă alinierea României la un nivel ridicat al inflației în context regional.

Categoria / Indicator Evoluție anuală (%) Observații principale Servicii +11,05% Una dintre principalele surse de presiune inflaționistă Mărfuri nealimentare +10,89% Creșteri generalizate pe mai multe subcategorii Alimente +7,67% Ritm mai redus față de celelalte categorii majore Energie electrică +57,20% Cea mai mare creștere; efect al eliminării plafonării prețurilor Energie termică +13,41% Creștere semnificativă în zona utilităților Combustibili +12,93% Presiune suplimentară pe costul transportului Gaze naturale -7,08% Singura scădere importantă din sectorul energetic

Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că, în martie 2026, prețurile alimentelor au continuat să crească în cazul majorității produselor de consum frecvent, în timp ce doar câteva categorii au înregistrat scăderi.

Cele mai puternice majorări s-au observat la cafea, ouă și fructe, în timp ce produsele de bază precum cartofii, făina și fasolea au avut scăderi importante de preț.

Produs / categorie alimentară Evoluție anuală (%) Tendință Cafea +23,29% Creștere semnificativă Fructe proaspete +14,23% Creștere Fructe și conserve din fructe +11,79% Creștere Ouă +14,63% Creștere Carne de bovine +11,47% Creștere Pâine +9,86% Creștere moderată Lapte de vacă +9,69% Creștere moderată Carne de pasăre +7,73% Creștere Zahăr și produse zaharoase +11,16% Creștere Pește proaspăt +7,91% Creștere

Per ansamblu, structura prețurilor alimentare indică o presiune inflaționistă concentrată pe produse cu consum frecvent (cafea, ouă, fructe și carne de bovine), în timp ce scăderile se regăsesc în special la produse de bază precum cartofii și făina, ceea ce sugerează o ajustare neuniformă a costurilor în lanțul alimentar.

Produsele unde au scăzut prețurile.

Produs / categorie alimentară Evoluție anuală (%) Tendință Cartofi -11,08% Scădere semnificativă Fasole boabe -5,01% Scădere Făină -3,38% Scădere Mălai -1,78% Scădere ușoară Zahăr -0,52% Scădere ușoară

Segmentul serviciilor continuă să exercite presiune asupra bugetelor gospodăriilor. Cele mai importante creșteri sunt:

bilete CFR: +24,40%

apă, canal și salubritate: +15,49%

servicii industriale: +15,68%

reparații auto: +13,55%

servicii de îmbrăcăminte și încălțăminte: +13,91%

asistență medicală: +12,26%

Chiriile au crescut cu 8,26%, iar transportul urban și interurban a continuat trendul ascendent.

Singura categorie cu scădere rămâne transportul aerian, unde prețurile au scăzut cu 7,49% față de anul precedent.

Pe lângă energie, mai multe produse nealimentare au contribuit la menținerea inflației ridicate:

detergenți: +9,89%

tutun și țigări: +7,42%

cărți, ziare și reviste: +10,11%

medicamente: +4,13%

Începând cu anul 2026, jocurile de noroc sunt incluse în calculul indicelui prețurilor de consum, înregistrând o creștere de 1,50% față de luna precedentă și 5,78% față de decembrie 2025.

Datele INS confirmă că economia României continuă să se confrunte cu un nivel ridicat al inflației, alimentat în principal de creșterea costurilor la energie, servicii și anumite produse alimentare.