În cazul unei pierderi a actelor de identitate în Republica Moldova, legislația impune o reacție rapidă și formalizată din partea titularului sau a reprezentantului legal. Aceștia sunt obligați să informeze Agenția Servicii Publice în cel mult 15 zile de la constatarea dispariției documentului, pentru a preveni utilizarea frauduloasă a acestuia de către terți.

Procedura presupune depunerea unei declarații scrise privind pierderea sau furtul documentului, însoțită de cererea pentru eliberarea unui nou act de identitate. În Republica Moldova, aceste solicitări pot fi depuse la orice serviciu de eliberare a actelor de identitate, inclusiv în centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice.

Pentru cetățenii aflați peste hotare, procesul se realizează prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova. În lipsa unei reprezentanțe în statul de reședință, solicitantul are posibilitatea să depună cererea la orice misiune diplomatică disponibilă.

Titularul documentului declarat pierdut sau furat are obligația suplimentară de a informa autoritățile în cazul în care acesta este ulterior găsit, pentru actualizarea statutului documentului în registrele oficiale, informează noi.md.

Reglementările permit depunerea declarației de pierdere sau furt al pașaportului fără a solicita imediat emiterea unui nou document. Această opțiune este relevantă în situațiile în care titularul nu are nevoie urgentă de un nou act sau dorește doar să anuleze documentul pierdut.

În cazul minorilor, declarația poate fi depusă de reprezentantul legal, care trebuie să prezinte documentele necesare pentru confirmarea identității și a dreptului de reprezentare. Acestea pot include actul de identitate personal, documente de stare civilă precum certificatul de căsătorie, divorț sau deces, precum și hotărâri judecătorești definitive privind custodia sau domiciliul copilului.

Totuși, prezentarea unor documente nu este obligatorie în toate cazurile, dacă identitatea solicitantului și valabilitatea actelor pot fi confirmate prin Registrul de stat al populației. Sistemul informatic permite verificarea automată a datelor, reducând astfel sarcina administrativă asupra cetățenilor.

Pentru prestarea serviciului de declarare a pierderii sau furtului pașaportului, solicitantul trebuie să achite taxa de stat stabilită conform legislației în vigoare, fără excepții prevăzute în acest context.

Un aspect esențial în gestionarea situațiilor de pierdere a documentelor este statutul actelor regăsite. Conform procedurilor, valabilitatea unui act de identitate declarat pierdut sau furat nu poate fi restabilită, chiar dacă documentul este recuperat ulterior.

În aceste cazuri, documentul este perforat și restituit titularului, iar în Registrul de stat al populației este actualizat statutul acestuia ca „nevalabil, restituit titularului”. Dacă persoana în cauză refuză să preia documentul, acesta este ridicat și distrus conform procedurilor legale.

Autoritățile pregătesc și digitalizarea acestor servicii. După finalizarea condițiilor tehnice, cetățenii vor putea declara pierderea sau furtul actelor de identitate și prin intermediul platformei de dezvoltare a serviciilor electronice. Această măsură are ca scop simplificarea accesului la servicii și reducerea timpului de procesare.

