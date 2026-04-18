Republica Moldova marchează o etapă semnificativă în politica salarială, valoarea salariului minim pe economie atingând pragul de 6.300 de lei moldovenești (aprox 1.593 de lei românești) de la 1 ianuarie 2026.

Deși această cifră reprezintă o ascensiune spectaculoasă de peste 114% în ultimii cinci ani, realitatea economică de pe teren rămâne sumbră.

În timp ce autoritățile raportează procente de creștere impresionante, cetățenii și experții avertizează că veniturile sunt încă insuficiente pentru a asigura un trai decent într-o economie fragilă, notează timpul.md.

Pentru cele aproximativ 33.000 de persoane remunerate la acest nivel, majorarea aduce un răsuflare scurtă, dar nu și stabilitate.

Expertul economic Viorel Gârbu subliniază că, dincolo de beneficiul social, salariul minim funcționează mai degrabă ca un instrument fiscal. Prin creșterea acestuia, Guvernul încearcă să forțeze formalizarea pieței muncii și să combată fenomenul salariilor „în plic”.

„Salariul minim este mai degrabă un instrument fiscal al Guvernului. Prin majorarea lui se urmărește formalizarea pieței muncii și reducerea evaziunii fiscale”, spune Viorel Gârbu.

Totuși, impactul social rămâne limitat, deoarece marea problemă în Republica Moldova nu este doar cuantumul minim, ci nivelul general scăzut al tuturor salariilor.

De cealaltă parte, vocea sindicatelor este mult mai critică. Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor (CNSM), atrage atenția asupra discrepanței uriașe dintre minimul de 6.300 de lei și salariul mediu prognozat, care se ridică la 17.400 de lei (aprox 4.400 de lei românești).

Această prăpastie arată că veniturile de bază nu acoperă nici pe departe nevoile unei familii, lăsând mulți angajați la limita subzistenței.

„Salariul trebuie să asigure o viață decentă pentru angajat și familia sa. Nivelul de 6.300 de lei este sub necesități și chiar sub salariul mediu prognozat, care ar urma să fie de 17.400 de lei”, afirmă Igor Zubcu.

Deși autoritățile promit alinierea la standardele europene — unde salariul minim ar trebui să reprezinte 50% din salariul mediu — Republica Moldova este încă departe de acest obiectiv.

Comparația cu restul continentului este dureroasă: în timp ce în Bulgaria, cel mai sărac stat membru UE, salariul minim a ajuns la 620 de euro, cel din Moldova abia trece de pragul de 320 de euro.

Lipsa unor măsuri economice sustenabile și a unei viziuni pe termen lung pare să încurajeze, indirect, exodul tinerilor. Fără o creștere reală a productivității, economia din Republica Moldova rămâne dependentă de remitențele celor plecați, în timp ce cei rămași acasă privesc spre vest, unde până și cele mai mici salarii oferă perspective mult mai demne.

Indicatori și comparații salariale în Republica Moldova, 2026