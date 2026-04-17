Decizia de joi, 16 aprilie 2026, a autorităților din Republica Moldova de a declara „persona non grata” întregul comandament al Grupului Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) marchează o etapă fără precedent în relația cu Federația Rusă.

Această măsură este interpretată nu doar ca un semnal politic de înăsprire a poziției față de prezența militară străină din stânga Nistrului, ci și ca o strategie calculată pentru a limita drastic mobilitatea și controlul exercitat de aceste forțe asupra regiunii.

Prin această acțiune, Republica Moldova își reafirmă determinarea de a obține retragerea completă a militarilor ruși, vizând direct structura de comandă a grupării de la Tiraspol, scrie Cotidianul.md.

Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a subliniat importanța acestei decizii în cadrul unei intervenții la postul public de televiziune. Acesta a explicat că declararea ca indezirabili a conducătorilor GOTR demonstrează abordarea extrem de serioasă a statului moldovean în privința necesității de a evacua forțele dislocate ilegal pe teritoriul necontrolat.

Mai mult, oficialul a precizat că acest demers funcționează și ca un element de stimulare psihologică și emoțională pentru ceilalți militari care își desfășoară activitatea ilegal în Republica Moldova, sugerând că statutul lor actual este unul precar și lipsit de legitimitate internațională.

„Trebuie neapărat să reiterez faptul că autoritățile moldovenești cu diferite ocazii au cerut retragerea forțelor militare ruse dislocate ilegal pe teritoriul țării, iar faptul că această decizie a fost adoptată de structurile statului demonstrează încă o dată abordarea foarte serioasă a autorităților față de necesitatea retragerii acestor forțe din Republica Moldova. Este un element de stimulare, să spunem, emoțională și psihologică a altor militari care îți fac serviciul militar ilegal pe teritoriul Republicii Moldova”, a declarat vicepremierul moldovean.

Impactul tehnic al acestei măsuri este unul considerabil, afectând capacitatea operațională a trupelor ruse pe termen lung. Fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase, a caracterizat decizia drept o mișcare „inteligentă” din partea autorităților.

Potrivit fostului președinte al Curții Constituționale, prin această interdicție, Chișinăul reușește să blocheze revenirea ofițerilor în Republica Moldova odată ce aceștia părăsesc regiunea transnistreană. Astfel, mesajul transmis este unul de toleranță zero față de prezența militară rusă, semnalând trecerea de la dialogul pasiv la acțiuni concrete de eliminare a forțelor străine acolo unde legea permite intervenția.

Alexandru Tănase a mai argumentat că decapitarea grupării de la Tiraspol va avea un efect pozitiv asupra securității naționale, deoarece Rusia se va afla în imposibilitatea de a numi noi ofițeri de rang înalt în mod legal. Deoarece rotația cadrelor nu mai este permisă, structura de conducere va rămâne fără coordonare oficială pe măsură ce titularii actuali vor părăsi posturile.

„După discuții și tolerări tacite a prezenței militare rusești în Republica Moldova, Chișinăul este gata să facă tot ce este necesar acolo unde are posibilitatea, pentru a elimina prezența militară rusească. În sensul ăsta, decapitarea grupării rusești la Tiraspol va avea un efect pozitiv, alți militari ruși nu vor putea numi, deoarece transferul și rotația de cadre deja nu mai sunt admise. Ei nu vor mai putea numi în mod legal sau normal niște ofițeri de rang înalt care să conducă trupele ocupate din Transnistria”, a explicat Alexandru Tănase.

Lista persoanelor vizate este una extinsă, incluzându-l pe comandantul Dmitri Zelenkov, adjuncții săi și șeful statului major. GOTR, care își are originile în fosta Armată a 14-a din anii ’90, rămâne un punct sensibil în istoria recentă din Republica Moldova, fiind direct implicat în conflictul de partea separatiștilor, iar aceste noi restricții reprezintă cea mai dură formă de presiune diplomatică aplicată de Chișinău în ultimele decenii.

Reprezentanți ai comandamentului Grupului Operativ al Trupelor Ruse (GOTR), staționat ilegal în regiunea transnistreană, au fost declarați indezirabili pe teritoriul Republicii Moldova.

Informația a fost confirmată de președintele Parlamentului și liderul Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu.

Potrivit lui Grosu, persoanele vizate trebuie să vină pe malul drept să-și oficializeze regimul juridic, însă dacă nu vor veni și vor rămâne în regiunea transnistreană, nu vor avea posibilitatea de a circula în afara ei.

„Confirm, este adevărat. (…) Acolo îs mai mulți, vreo 4-5 în listă. (…) Aceste persoane sunt declarate indezirabile pe teritoriul Republicii Moldova și motivul este unul foarte simplu și concret: armata rusă se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. (…) Vorba ceea, noi ne-am luat inima în dinți și am luat decizia asta, de a-i declara indezirabili. (…) Dacă nu greșesc, timp de 90 de zile, persoana străină trebuie să-și oficializeze regimul juridic în țara care… așa cum noi, spre exemplu, călătorim în Uniunea Europeană, avem o perioadă de 90 de zile în care trebuie să ne apreciem – ne întoarcem acasă sau solicităm un anumit regim. Respectiv, din moment ce vor ajunge, într-o situație sau alta, pe malul drept, o să-i rugăm frumos să meargă acasă”, a declarat Igor Grosu la ediția din 16 aprilie a emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV.

Inspectoratul General pentru Migrație a declarat pentru NewsMaker.md că, pentru a proteja securitatea națională și a menține ordinea publică, a declarat, de la începutul anului și până în prezent, 76 de cetățeni străini drept persoane indezirabile, pe o perioadă care variază de la 5 la 15 ani.

Potrivit Inspectoratului, măsura a fost dispusă de către autoritatea competentă pentru străini la propunerea altor autorități cu atribuții în domeniul ordinii publice și securității naționale.

„Printre persoanele vizate se regăsesc inclusiv membri ai unor grupuri militare neconstituționale”, a precizat Inspectoratul pe 17 aprilie.