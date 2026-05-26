Schimbare istorică peste Nistru: 53% dintre locuitorii regiunii transnistrene susțin reintegrarea în Republica Moldova
Un studiu realizat de Comunitatea WatchDog și Zona de Securitate relevă o schimbare istorică în regiunea transnistreană, unde peste jumătate dintre locuitori, adică 53%, ar vota pentru reintegrarea în Republica Moldova. Această evoluție este determinată de nemulțumirile economice crescânde, statutul incert al regiunii și o reconfigurare profundă a percepției privind Federația Rusă ca amenințare de securitate.
La patru ani de la invadarea la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă, tot mai mulți locuitori ai regiunii transnistrene își văd viitorul alături de Republica Moldova.
Un nou studiu realizat de Comunitatea WatchDog, în parteneriat cu portalul Zona de Securitate, arată că aproximativ jumătate dintre locuitorii de pe malul stâng al Nistrului ar vota pentru reintegrare.
„Chișinău este pus în poziția de a acționa, dar nu acționează. Dorința oamenilor din stânga Nistrului este inversă, ca ei să acționeze mai mult, să vină cu mai multe inițiative și cu o deschidere mai mare, acum când e momentul.
Ei sunt în această situație economică foarte dificilă și sunt în așteptarea unor soluții. Ele trebuie să vină din partea Chișinăului și a UE”, a declarat Irina Tabaranu.
Pentru prima dată, apropierea de Chișinău este percepută ca fiind la fel de importantă ca relațiile cu Moscova, reflectând o reconfigurare profundă a opiniilor din regiune.
Cercetarea, realizată în perioada februarie–aprilie 2026, arată că 53% din locuitorii regiunii transnistrene ar vota în favoarea reintegrării cu Republica Moldova, în cazul în care duminica viitoare ar avea loc un referendum pe această temă.
Comparativ cu anul 2024, sprijinul pentru unificarea celor două maluri a crescut cu opt puncte procentuale, în timp ce doar 36 la sută s-ar exprima împotrivă.
Cetățenii din stânga Nistrului cer implicarea Chișinăului pentru depășirea crizei economice
Reprezentanta WatchDog.MD, Tatiana Cojocari, a explicat că eforturile depuse de autoritățile de la Chișinău au un ecou puternic pe malul stâng, deoarece populația percepe acum Republica Moldova ca pe un actor politic și financiar la fel de important ca Federația Rusă.
Aceasta a subliniat, potrivit jurnaltv.md, că o asemenea realitate era de neconceput până în anul 2022, însă lucrurile au început să se schimbe radical după invazia rusă în Ucraina.
„Am văzut cum autoritățile de la Chișinău și eforturile pe care le fac au un ecou pe malul stâng, pentru că acum cei din stânga Nistrului percep Republica Moldova ca fiind un actor poate la fel de important și financiar și politic ca Federația Rusă.
Asta era practic inacceptabil și nu am putut să ne așteptăm la acest date până în 2022. După invazia Federației Ruse lucrurile au început să se schimbe”, afirmă Tatiana Cojocari.
Pe de altă parte, studiul scoate la iveală o nemulțumire profundă a oamenilor legată de condițiile de trai.
Aproape 38% dintre respondenți consideră că statutul incert al regiunii este cea mai mare problemă, iar peste 37% se declară îngrijorați de salariile și pensiile mici.
În acest context, jurnalista Irina Tabaranu de la Zona de Securitate a subliniat că, deși oamenii din regiune își doresc o deschidere mai mare și mai multe inițiative din partea autorităților constituționale, Republica Moldova întârzie să acționeze.
Jurnalista a explicat că populația se confruntă cu o situație economică extrem de dificilă și așteaptă soluții clare din partea Chișinăului și a Uniunii Europene, acum când este momentul oportun.
Percepția amenințărilor externe se modifică radical în rândul populației transnistrene
Sondajul indică o transformare semnificativă și în modul în care este privită Moscova. Aproximativ 30 la sută dintre locuitori consideră acum Federația Rusă o posibilă amenințare pentru regiunea transnistreană, concomitent cu scăderea percepției negative față de Uniunea Europeană și Statele Unite.
Totuși, teama de a vorbi deschis despre subiecte politice rămâne majoritară în rândul populației.
Tatiana Cojocari a menționat că subiectul prezenței trupelor ruse nu este discutat deschis pe malul stâng, spre deosebire de malul drept, unde cetățenii se simt în pericol din această cauză.
Reprezentanta WatchDog a precizat că oamenii din regiune vor fi pregătiți să vorbească despre retragerea armatei ruse doar în momentul în care va exista un proiect de reintegrare mult mai clar.
„Am discutat cu oamenii din regiune despre prezența trupelor ruse în stânga Nistrului. Cetățenii de pe malul drept se simt în pericol că există aceste trupe, dar cei din stânga Nistrului nu se discută deschis aceste subiecte.
Ei spun că în momentul în care vom avea un proiect de reintegrare mai clar vor vorbi despre retragerea trupelor”, spune Tatiana Cojocari.
Pentru a răspunde acestor așteptări, expertul asociat IPRE, Daniel Vodă, a subliniat importanța intensificării dialogului și a comunicării directe la nivelul cetățenilor de pe ambele maluri.
El a arătat că regimul falimentar de la Tiraspol nu mai oferă soluții, iar oamenii pot fi convinși să susțină unificarea dacă li se vor explica clar beneficiile concrete pe care Republica Moldova le include în planul său de reintegrare.
„Avem nevoie de mai mult dialog și comunicare cu malul stâng la nivelul cetățenilor.
Este clar că regimul falimentar de la Tiraspol nu prestează, iar acum oamenii pot fi convinși prin faptul că li se va explica cu ce vine Republica Moldova în planul de reintegrare”, a declarat Daniel Vodă.
Studiul sociologic a fost realizat online în cele cinci raioane din stânga Nistrului, pe un eșantion de 419 persoane, rezultatele fiind completate prin discuții de grup cu alți 47 de participanți.
|Indicator / Parametru cheie
|Date statistice și realități constatate
|Sursa datelor / Experți citați
|Opțiunea pentru reintegrare
|53% ar vota „PENTRU” la referendum (creștere cu 8%); 36% ar vota „ÎMPOTRIVĂ”.
|Studiu Comunitatea WatchDog & Zona de Securitate
|Principalele îngrijorări interne
|38% – statutul incert al regiunii;
37% – salariile și pensiile mici.
|Respondenți din cele 5 raioane din stânga Nistrului
|Percepția geopolitică asupra Rusiei
|30% dintre locuitori consideră acum Federația Rusă o potențială amenințare.
|Tatiana Cojocari, reprezentantă WatchDog.MD
|Așteptări de la autorități
|Necesitatea unor inițiative economice clare din partea Chișinăului și a Uniunii Europene.
|Irina Tabaranu, jurnalistă „Zona de Securitate”
|Soluția recomandată
|Intensificarea dialogului direct cu cetățenii și explicarea planului de reintegrare.
|Daniel Vodă, expert asociat IPRE
|Metodologia cercetării
|Sondaj online pe un eșantion de 419 persoane + focus-grupuri cu 47 de persoane.
|Perioada de colectare: februarie – aprilie
