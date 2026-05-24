Forțele Aeriene din Ucraina au emis alerte de raid aerian pentru toate regiunile țării, după ce au detectat zeci de rachete și sute de drone îndreptându-se spre Kiev în jurul orei 00:30. Jurnaliști aflați la fața locului au relatat că au auzit explozii puternice în jurul orei 1:00, iar alte serii de lovituri au fost raportate între orele 3:00 și 4:00.

La scurt timp după declanșarea atacului, autoritățile ucrainene au avertizat și asupra unei posibile lansări a unei rachete balistice rusești cu rază medie de acțiune de tip Oreșnik. Potrivit Forțelor Aeriene, lansarea ar fi avut loc în jurul orei 00:55, însă folosirea efectivă a acestei arme nu a putut fi confirmată imediat, scrie Kyiv Independent.

Șeful administrației militare din Kiev, Timur Tkacenko, a anunțat că au fost înregistrate pagube în numeroase zone ale capitalei, inclusiv în districtele Obolonski, Șevcenkivski, Holosiivski, Solomianski, Desnianski, Pecerski, Darnițkii, Dniprovski și Podil.

Cel puțin o persoană a murit în urma bombardamentelor, iar alte 16 au fost rănite. Dintre acestea, 13 victime au fost raportate în Kiev, iar șapte persoane au fost transportate la spital. Alte trei persoane au fost rănite în regiunea Kiev, potrivit guvernatorului regional Mikola Kalașnik.

Autoritățile au semnalat și existența unor persoane blocate într-un adăpost antiaerian din districtul Șevcenkivski.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că atacurile au lovit clădiri rezidențiale de 9 și 24 de etaje, precum și un centru de afaceri din cartierul Șevcenkivski. Fragmente de rachete au căzut și în apropierea unei zone nerezidențiale și pe terenul unei școli.

Resturi de proiectile au lovit și acoperișul unei clădiri înalte din districtul Darnișki, iar locuințe au fost avariate în districtele Solomianski și Dniprovski. Alte două clădiri rezidențiale din districtul Obolonskyi au fost afectate după ce au fost lovite de proiectile rusești.

Printre infrastructurile afectate se numără un supermarket, un cămin, un garaj și mai multe depozite din diferite zone ale capitalei.

În regiunea Kiev, atacurile au vizat localitățile Fastiv, Bucea, Brovaryi, Bila Țerkva, Vishhorod și Borispil. Au fost lovite clădiri rezidențiale, locuințe, garaje, clădiri de utilități și un depozit.

Explozii au fost raportate și în alte zone ale Ucrainei, inclusiv în orașele Cerkasi și Kropivnitski, precum și în regiunea Hmelnițki.

Atacul are loc la câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia pregătește un asalt de amploare asupra Ucrainei și că ar putea folosi din nou racheta Oreșnik.

Rusia a utilizat pentru prima dată această rachetă în noiembrie 2024, într-un atac asupra orașului Dnipro. Ulterior, arma a mai fost folosită într-un atac asupra regiunii Lvov, pe 9 ianuarie.

Și Ambasada SUA la Kiev a emis o avertizare privind posibilitatea unui atac aerian semnificativ în următoarele 24 de ore, fără a preciza ce tip de arme ar putea fi utilizate.

Înaintea atacului asupra capitalei, bombardamente rusești au rănit civili și în sudul și estul Ucrainei, inclusiv în regiunile Odesa și Harkiv.â

În paralel, serviciile secrete americane au confirmat că Ucraina a reușit să recâștige sute de kilometri pătrați de teritoriu după ce a blocat mii de terminale Starlink utilizate ilegal de armata rusă.

Potrivit unei evaluări declasificate a serviciilor de informații americane, autoritățile ucrainene au colaborat cu compania SpaceX pentru a dezactiva terminalele Starlink folosite de forțele ruse pe front.

Conform informațiilor publicate de Kyiv Post și Bloomberg, măsura a afectat grav sistemele de comandă și control ale armatei ruse și a contribuit la avansul trupelor ucrainene, care ar fi recucerit aproape 400 de kilometri pătrați de teritoriu.

Timp de mai multe luni, forțele ruse ar fi folosit rețele de piață neagră pentru a obține terminale Starlink din Orientul Mijlociu și Asia Centrală. Acestea erau utilizate pentru coordonarea trupelor, operațiunilor cu drone și direcționarea artileriei.

În februarie, Ucraina și SpaceX au introdus restricții geografice care au dezactivat terminalele autorizate aflate în zona de luptă. Serviciile secrete americane susțin că efectele asupra operațiunilor ruse au fost imediate și au redus capacitatea Moscovei de a coordona recunoașterea pe front.

Raportul mai arată că întreruperea Starlink a coincis și cu restricții privind utilizarea aplicației Telegram de către forțele ruse. Unitățile Moscovei foloseau aplicația ca alternativă informală la sistemele militare de comunicații.

Pierderea simultană a conectivității Starlink și a accesului la platformele de mesagerie ar fi provocat confuzie în rândul unităților ruse și perturbări ale structurilor de comandă.

Președintele Zelenski a declarat însă că operațiunile din sudul Ucrainei începuseră înainte de restricțiile privind Starlink pentru ruși. La rândul său, ministrul Transformării Digitale, Mihailo Fedorov, a afirmat că blocarea terminalelor Starlink și utilizarea dronelor de atac cu rază medie au contribuit la schimbarea situației de pe front în favoarea Ucrainei.