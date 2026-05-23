Europa investește masiv în energie pe gaz pentru stabilizarea rețelelor electrice. Cele două grupuri susțin că acordul răspunde nevoii Europei pentru energie flexibilă, adică surse de rezervă capabile să fie activate atunci când producția de energie eoliană sau solară scade. Totuși, organizațiile de mediu avertizează că proiectul ar putea prelungi dependența continentului de combustibilii fosili pentru încă un deceniu, conform Euronews.

Parteneriatul, finalizat pe 29 aprilie, oferă TotalEnergies o participație de 50% în portofoliul de producție flexibilă al EPH din Franța, Irlanda, Italia, Olanda și Marea Britanie.

Portofoliul include active energetice operaționale și aflate în construcție cu o capacitate totală de 14 gigawați. Dintre acestea, 12,5 GW sunt centrale pe gaz fosil, echivalentul întregii capacități de producție pe gaz din Belgia, Danemarca, Portugalia și Suedia la un loc.

În schimbul participației, EPH a primit acțiuni TotalEnergies în valoare de aproximativ 5,1 miliarde de euro, devenind unul dintre cei mai mari acționari ai companiei franceze.

Raportul Beyond Fossil Fuels arată că 87% dintre unitățile pe gaz din cadrul noii companii folosesc tehnologia CCGT, adică turbine cu gaz în ciclu combinat. Aceste centrale sunt proiectate în principal pentru producție constantă de energie și nu pentru răspuns rapid la fluctuațiile rețelei electrice.

Potrivit organizației Reclaim Finance, utilizarea centralelor CCGT pentru echilibrarea rapidă a rețelei reduce durabilitatea și profitabilitatea acestora și crește emisiile de CO2 și poluanți atmosferici.

În mod obișnuit, pentru reacții rapide sunt preferate centralele OCGT, care pot porni și ajunge la putere maximă în doar câteva minute. Din întregul portofoliu al noii companii, doar două centrale sunt de tip OCGT:

Trapani, în Sicilia;

Kilroot, în Marea Britanie.

Compania londoneză de consultanță Timera Energy susține însă că turbinele CCGT consumă mai puțin gaz și emit mai puțin CO2 pentru fiecare unitate de electricitate produsă. EPH a transmis că toate proiectele noi sunt proiectate pentru a putea funcționa și cu hidrogen în viitor.

Gazul natural continuă să joace un rol important în gestionarea rețelelor electrice europene, în special atunci când producția de energie regenerabilă scade.

Potrivit International Energy Agency, consumul de gaz natural pentru producția de electricitate în Europa a crescut cu aproape 8% în 2025, pe fondul perioadelor cu producție redusă de energie eoliană și hidro.

Organizația ENTSO-E consideră că producția flexibilă este esențială pentru securitatea energetică europeană, însă subliniază că pe termen lung soluțiile trebuie să includă:

stocarea energiei;

management inteligent al rețelelor;

flexibilitate crescută a surselor regenerabile.

Guvernele europene oferă în prezent subvenții de tip capacity payments pentru menținerea centralelor disponibile în perioadele de stres asupra rețelei electrice.

Potrivit Beyond Fossil Fuels, între 2014 și 2024, în Europa au fost alocate aproximativ 90 de miliarde de euro pentru astfel de plăți, iar mai mult de jumătate din sumă a mers către centrale pe gaz și alte active pe combustibili fosili.

Noua companie mixtă, denumită TTEP, ar urma să beneficieze semnificativ de aceste mecanisme.

În prezentarea pentru investitori din noiembrie 2025, TotalEnergies a evidențiat mecanismele atractive de remunerare a capacității din Italia și Marea Britanie.

Beyond Fossil Fuels afirmă că mai mult de jumătate dintre centralele incluse în parteneriat au fost deja finanțate prin aceste subvenții între 2015 și 2024, valoarea totală depășind 4,08 miliarde de euro.

TotalEnergies estimează că noua companie mixtă va consuma aproximativ două milioane de tone de gaz natural lichefiat pe an, oferindu-i astfel un cumpărător intern garantat pentru gazul pe care îl achiziționează la nivel global.

Astfel, compania poate obține venituri atât din furnizarea gazului, cât și din producția de energie electrică.

Beyond Fossil Fuels estimează că importurile asociate acestui proiect ar putea costa Europa între 6,68 și 7,56 miliarde de euro în următorii cinci ani, beneficiile revenind în principal industriilor de combustibili fosili din SUA și Rusia.

În aceeași perioadă, organizația estimează că emisiile generate de proiect ar putea rivaliza cu emisiile anuale produse de Irlanda sau Danemarca.

În octombrie 2025, un tribunal din Paris a decis că publicitatea climatică a TotalEnergies a fost ilegală și înșelătoare, după ce compania susținuse că strategia sa are clima în centrul activității, în timp ce continua extinderea producției de petrol și gaze.

TotalEnergies intenționează să crească producția de LNG cu 3% anual până în 2030 și are unele dintre cele mai mari planuri de extindere a combustibililor fosili dintre marile companii petroliere.

În cazul EPH, compania este controlată de miliardarul ceh Daniel Křetínský și rămâne, prin grupul EP Group, cel mai mare producător de cărbune din Europa.

EPH a anunțat că va renunța la cărbune până în 2030, însă mai multe active au fost transferate către compania-soră EP Energy Transition, fără a fi închise complet.

O investigație realizată în 2025 de ONG-ul FIND susține că între companii există în continuare legături financiare, de infrastructură și de personal.

EP Group a declarat însă că EPH și EP Energy Transition sunt independente structural și financiar și că profiturile companiei LEAG, transferată către entitatea soră în 2023, sunt reinvestite integral în transformarea verde.