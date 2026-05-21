Actele de identitate trebuie verificate din timp. SPCLEP Oradea îi informează pe cetățenii care au împlinit vârsta de 14 ani și nu dețin act de identitate, precum și pe cei ale căror acte sunt expirate sau urmează să expire până la 31 august 2026 sau 31 decembrie 2026, că se pot prezenta pentru punerea în legalitate prin emiterea unui nou document de identitate.

Pentru obținerea de informații suplimentare, cetățenii au la dispoziție platforma oficială carteadeidentitate.gov.ro, unde pot consulta detalii despre procesul de eliberare a documentelor.

„Compartimentul de Evidență a Persoanelor Oradea informează cetățenii care au împlinit vârsta de 14 ani și nu dețin act de identitate, precum și persoanele ale căror acte de identitate sunt expirate sau urmează să expire până la data de 31 august 2026, respectiv 31 decembrie 2026, că se pot prezenta pentru punerea în legalitate prin emiterea unui nou act de identitate”, informează autoritățile locale din Oradea.

De asemenea, programările online pentru obținerea Cărții Electronice de Identitate pot fi realizate prin intermediul HUB-ului Ministerului Afacerilor Interne, accesibil la adresa hub.mai.gov.ro.

Cererea pentru emiterea Cărții Electronice de Identitate poate fi depusă la orice Serviciu Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, indiferent de localitate.

Cartea Electronică de Identitate poate fi solicitată în orice moment, iar informații privind avantajele și beneficiile acestui document sunt disponibile pe site-ul evp-oradea.ro.

La nivelul Compartimentului de Evidență a Persoanelor Oradea, depunerea documentelor se poate realiza fie prin programare online prin HUB-ul MAI, fie pe bază de numere de ordine, în funcție de opțiunea cetățenilor.

Programul de lucru pentru depunerea și ridicarea actelor de identitate este de luni până joi între orele 08:00 și 18:00, iar vineri între 08:00 și 16:00.

În ceea ce privește costurile, prima Carte Electronică de Identitate este gratuită. Eliberarea unei noi cărți electronice se face pe baza achitării unei taxe de 70 de lei. Aceeași taxă de 70 de lei este percepută și în cazul eliberării documentului înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, atunci când solicitarea este făcută de părinți.

Minorii care solicită eliberarea Cărții Electronice de Identitate cu 30 de zile înainte de împlinirea vârstei de 14 ani beneficiază de gratuitate.

Contravaloarea documentului poate fi achitată la ghișeele CEC Bank, în contul colector al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” S.A., precum și prin stațiile de plată SelfPay, inclusiv cele amplasate în incinta instituției.

Reprezentanții Compartimentului de Evidență a Persoanelor Oradea recomandă cetățenilor să verifice din timp valabilitatea actelor de identitate și să demareze procedurile necesare pentru a evita situațiile de neconformitate.