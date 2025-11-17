Ajutor de încălzire 2025-2026. Cererile se pot depune până pe 20 noiembrie. Cine poate beneficia

Persoanele și familiile eligibile pot depune cererile până la data de 20 noiembrie 2025 inclusiv, pentru a beneficia de ajutorul destinat încălzirii locuinței începând cu prima lună a sezonului rece, noiembrie 2025.

Măsura este reglementată de Legea 226/2021 privind protecția socială a consumatorilor vulnerabili de energie, potrivit informațiilor transmise de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Sprijinul financiar se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026, iar în paralel, suplimentul pentru energie este disponibil lunar pe tot parcursul anului, în conformitate cu legislația în vigoare. Astfel, beneficiarii pot accesa ajutorul chiar de la începutul sezonului rece, iar continuarea sprijinului este garantată pe întreaga durată a sezonului.

ANPIS subliniază că respectarea termenului de depunere a cererilor este esențială pentru ca beneficiarii să primească sprijinul încă din noiembrie. În lipsa unei depuneri în termen, acordarea ajutorului se poate amâna, ceea ce poate afecta capacitatea gospodăriilor de a-și asigura încălzirea.

Cererile și declarațiile pe propria răspundere se transmit direct la primăria localității în care se află locuința solicitantului. Formularele necesare pot fi obținute fie de la sediul primăriei, fie de pe site-ul acesteia, de pe portalul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială sau de pe site-ul ANPIS.

Această procedură permite autorităților locale să gestioneze eficient solicitările și să verifice eligibilitatea fiecărui aplicant, în conformitate cu normele legale. Depunerea documentelor la timp contribuie la procesarea rapidă a cererilor și la decontarea sprijinului începând cu luna solicitării.

Prin mecanismul de depunere la primărie, ANPIS urmărește să asigure un control riguros al eligibilității și să prevină erorile sau solicitările incomplete. Aceasta oferă totodată transparență procesului și garantează accesul rapid la informațiile necesare pentru completarea cererii.

Ajutorul pentru încălzire se acordă doar persoanelor singure și familiilor care respectă criteriile stabilite de lege și nu dețin bunuri care ar conduce la excluderea de la sprijin.

Venitul mediu net reprezintă un criteriu esențial: pentru familii, acesta nu trebuie să depășească 1.386 lei pe persoană, iar pentru persoanele singure, pragul este de 2.053 lei.

Aceste criterii sunt menite să prioritizeze sprijinul către cei care au cea mai mare nevoie și să asigure o distribuție echitabilă a resurselor disponibile. Respectarea condițiilor legale este obligatorie, iar autoritățile pot solicita documente justificative suplimentare pentru verificarea situației economice a solicitantului.

Eligibilitatea depinde și de tipul de proprietăți deținute, astfel încât persoanele cu resurse mai mari sau bunuri semnificative pot fi excluse de la program, conform legislației. Acest mecanism urmărește să concentreze ajutorul acolo unde impactul social este cel mai relevant.

Plata sprijinului se efectuează prin intermediul ANPIS și al agențiilor sale teritoriale, iar modalitatea diferă în funcție de tipul de combustibil sau energie utilizat.

Pentru energia termică, gazele naturale și energia electrică, suma se decontează direct către furnizor și se scade din factură. În cazul combustibililor solizi sau petrolieri, plata totală aferentă sezonului rece se efectuează integral în luna decembrie, sau proporțional dacă cererea este depusă ulterior.

Această structură de plată facilitează accesul rapid la sprijin și reduce povara administrativă pentru beneficiari. Prin decontarea directă către furnizori, ANPIS asigură că sprijinul financiar ajunge efectiv acolo unde este necesar și nu rămâne neutilizat.

ANPIS recomandă depunerea cererilor cât mai devreme, pentru a evita întârzierile și pentru a beneficia de ajutorul încă din prima lună a sezonului rece.