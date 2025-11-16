Peste jumătate dintre vârstnicii din mediul urban din România trăiesc cu sentimentul singurătății, iar aproape 310.000 dintre ei afirmă că se confruntă cu un nivel ridicat al acesteia, potrivit unui studiu realizat de Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor, în parteneriat cu Kantar România.

Cercetarea, efectuată în august 2025 pe un eșantion reprezentativ de persoane de peste 65 de ani din orașele țării, scoate la iveală o realitate alarmantă: trei din cinci seniori spun că se simt singuri, iar unul din șapte resimte o formă severă de izolare.

Pentru mulți dintre ei, contactul social este aproape inexistent. Studiul arată că unul din patru vârstnici vorbește cu cel mult o persoană într-o lună, uneori cu nimeni.

„De zece ani, lucrăm alături de vârstnici care trăiesc în izolare, dar aceste cifre confirmă dimensiunea reală a fenomenului. Singurătatea nu este doar o emoție, ci o problemă socială complexă, care influențează sănătatea fizică, stima de sine și chiar speranța de viață. Studiul ne arată clar unde este nevoie de intervenție și cum putem construi comunități mai prietenoase cu vârstnicii – nu doar prin programe de sprijin, ci printr-o schimbare de mentalități la nivelul întregii societăți”, spune Valentin Georgescu, Director Executiv, Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor.

Izolarea este amplificată de starea de sănătate: unul din cinci seniori se confruntă cu dificultăți fizice sau psihice semnificative, iar o treime declară că nu primesc aproape deloc ajutor din partea celor din jur.

Situația devine și mai dureroasă în perioadele care ar trebui să aducă apropiere și sprijin emoțional: aproximativ 286.000 de persoane în vârstă din mediul urban își petrec sărbătorile singure.

Familia rămâne principalul sprijin emoțional, însă nu toți seniorii au această resursă aproape. Aproape o treime nu au copii în proximitate, iar 8% nu au deloc copii, ceea ce accentuează riscul de izolare și vulnerabilitate socială.

Totuși, studiul indică și motive de optimism. Majoritatea vârstnicilor folosesc tehnologia pentru a rămâne conectați cu lumea. Patru din șase seniori utilizează internetul, preferând aplicații precum WhatsApp (86%), Facebook (78%) sau YouTube (63%).

Datele arată că persoanele active online se declară mai sănătoase și mai puțin afectate de singurătate, semn că digitalizarea poate fi o punte importantă de integrare socială pentru generațiile în vârstă.

În același timp, aproape 60% dintre seniori se arată deschiși să participe la programe și activități dedicate lor, ceea ce subliniază potențialul de implicare dacă există inițiative bine calibrate nevoilor specifice.

„Rezultatele arată că seniorii din România nu sunt doar vulnerabili material, ci și emoțional. Lipsa conexiunilor zilnice îi afectează profund, însă vedem și o parte luminoasă: aproape 6 din 10 vârstnici ar participa la activități care le-ar aduce bucurie, sens și relații. Este un semnal clar pentru instituții și organizații că deschiderea există — trebuie doar să o întâmpinăm cu soluții reale”, adaugă și Andreea Dîrzu, Account Director, Kantar România.

Studiul „Dimensiunile Singurătății”, realizat de Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor împreună cu Kantar România și sprijinit de Philip Morris Romania, analizează nivelul de singurătate, starea de sănătate, gradul de incluziune și deschiderea seniorilor către programe comunitare.

Cercetarea a fost realizată în august 2025, pe un eșantion reprezentativ de persoane de peste 65 de ani din mediul urban.

„Suntem onorați să sprijinim lansarea acestui studiu important realizat de Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor. Înțelegerea provocărilor cu care se confruntă vârstnicii este esențială pentru construirea unor comunități mai puternice și mai incluzive. La Philip Morris România, suntem implicați în comunitățile în care activăm și susținem programe sociale țintite care oferă resurse esențiale și sprijin grupurilor vulnerabile. Parteneriatul cu Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor reflectă convingerea noastră că schimbarea reală se produce atunci când mediul de afaceri și organizațiile neguvernamentale lucrează împreună pentru binele oamenilor. Vom continua să susținem inițiative care aduc valoare reală comunităților și contribuie la o calitate mai bună a vieții pentru cei mai vulnerabili”, precizează Roxana Pîntea, Director External Affairs, Philip Morris România.

Asociația Niciodată Singur, activă din 2015, alină sentimentul de izolare al seniorilor, fiind în prezent implicată în viața a peste 600 de persoane în vârstă din București, Ploiești, Pitești, Brăila, Iași, Constanța, Cluj-Napoca, Brașov și Râmnicu Vâlcea. Fiecare senior înscris în program are un voluntar dedicat, care îl vizitează și îl sprijină constant.

Asociația a deschis două Centre de Socializare – în București și Ploiești – precum și Camera de Socializare Kaufland Pantelimon, un spațiu unde seniorii participă gratuit la activități culturale, educative și de socializare