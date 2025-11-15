Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că orașul va continua și în 2026 programul de sprijin pentru seniori, veterani și alte categorii vulnerabile, prin acordarea de abonamente gratuite la transportul public. Edilul a transmis că municipalitatea are grijă de aceste grupuri și că „nimeni nu este uitat sau abandonat”.

Potrivit declarațiilor sale, începând de luni, 17 noiembrie, vor fi emise abonamentele gratuite de transport pentru anul 2026. Acestea sunt destinate pensionarilor, cetățenilor de onoare, veteranilor și văduvelor de război, revoluționarilor și urmașilor eroilor martiri cu domiciliul în Cluj-Napoca.

Boc a precizat că această măsură reprezintă o formă de respect pentru contribuția acestor persoane la dezvoltarea orașului.

Conform informațiilor transmise, abonamentele gratuite pe toate liniile vor fi acordate următoarelor categorii:

pensionarii cu venituri de până la 3.600 de lei;

persoanele vârstnice de peste 70 de ani;

cetățenii de onoare ai municipiului;

veteranii și văduvele de război;

revoluționarii și urmașii eroilor martiri.

Abonamente gratuite valabile pe o singură linie vor fi distribuite:

pensionarilor cu venituri între 3.601 și 4.500 de lei;

pensionarilor încadrați la gradul I de invaliditate.

Primăria a mai anunțat că abonamentele vor putea fi ridicate de la cele 10 centre de vânzare și reîncărcare a cardurilor sau de la cele 62 de automate stradale disponibile în oraș.

Pentru emiterea abonamentelor, beneficiarii trebuie să prezinte documentele în original: cardul de transport emis anterior (dacă există), cartea de identitate, precum și documentele specifice fiecărei categorii – cuponul de pensie, decizia medicală sau dovezile privind calitatea de veteran, cetățean de onoare, revoluționar sau urmaș al eroilor martiri.

Emil Boc a dat asigurări că municipalitatea va continua să sprijine aceste categorii, cu obiectivul de a menține Cluj-Napoca un oraș în care fiecare locuitor este respectat.