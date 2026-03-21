Programul de vouchere adoptat la Cluj-Napoca intră într-o nouă etapă, după ce autoritățile locale au decis creșterea sumelor și extinderea beneficiarilor, incluzând și elevii din unitățile private de învățământ. Decizia vizează anul școlar 2025-2026 și urmărește sprijinirea accesului la activități culturale și sportive.

Primăria a modificat regulamentul privind acordarea stimulentelor financiare, astfel încât elevii de clasa a IX-a vor primi vouchere culturale, iar cei de clasa a III-a vor beneficia de vouchere sportive. În ambele cazuri, valoarea este stabilită la 700 de lei pentru fiecare elev eligibil.

„Se aprobă acordarea de la bugetul local, pentru anul şcolar 2025-2026, a unui sprijin financiar pentru elevii din clasele a IX-a, înmatriculați la unitățile de învățământ preuniversitar particular, acreditate/autorizate să funcționeze provizoriu, din municipiul Cluj-Napoca, în cuantum de 700 lei/elev, destinate achiziționării de servicii şi evenimente culturale”, se arată în proiectul de hotărâre aprobat de consilierii locali.

Un proiect similar a fost adoptat și pentru elevii de clasa a III-a din școlile private acreditate, care vor primi aceeași sumă. Autoritățile locale susțin că programul are rolul de a încuraja participarea copiilor la activități sportive, inclusiv în cadrul cluburilor, contribuind la dezvoltarea sănătoasă și la susținerea performanței.

Acordarea acestor vouchere vine cu reguli clare privind accesarea și utilizarea fondurilor, astfel încât banii să fie cheltuiți exclusiv în scopurile pentru care au fost alocați. Părinții sau reprezentanții legali trebuie să urmeze o procedură administrativă pentru a beneficia de sprijinul financiar.

Pentru obținerea voucherelor, părintele sau tutorele elevului trebuie să depună o cerere la unitatea de învățământ în care acesta este înscris, în termen de 30 de zile de la începerea cursurilor. Documentația trebuie să includă și un extras de cont, în care vor fi virate sumele.

Unitățile de învățământ sunt responsabile de efectuarea plăților către beneficiari, iar sumele pot fi folosite pe tot parcursul anului școlar, inclusiv în vacanțe, pentru servicii culturale sau sportive. Acestea pot include participarea la spectacole, cursuri, activități educative sau antrenamente sportive organizate.

Există însă și obligații ulterioare pentru beneficiari. Până cel târziu la 30 septembrie din anul școlar următor, părinții trebuie să prezinte dovada utilizării banilor, prin documente justificative precum chitanțe, bonuri fiscale sau ordine de plată. Orice sumă necheltuită trebuie returnată în bugetul unității de învățământ.

Decizia adoptată de Consiliul Local marchează o majorare semnificativă față de anii anteriori, când valorile erau mai mici pentru ambele tipuri de sprijin. Autoritățile locale au anunțat încă din 2025 intenția de a crește aceste sume.

În anul școlar 2024-2025, elevii de clasa a III-a au beneficiat de vouchere sportive în valoare de 500 de lei, în timp ce elevii de clasa a IX-a au primit vouchere culturale de 600 de lei. Majorarea la 700 de lei pentru fiecare categorie reprezintă o creștere menită să acopere mai bine costurile activităților.

Administrația locală a justificat această decizie prin necesitatea de a susține accesul elevilor la educație non-formală și la activități extracurriculare, considerate esențiale pentru dezvoltarea personală și socială.

Decizia autorităților locale din Cluj-Napoca vine într-un context în care programul național de vouchere pentru elevi a fost amânat la nivel central. Guvernul a decis la începutul anului 2026 să întârzie implementarea acestuia.

Executivul a justificat măsura prin dificultăți bugetare, invocând „constrângerile bugetare cu care se confruntă sistemul național de educație” și necesitatea de a limita cheltuielile publice. Programul național „Vouchere culturale pentru elevi” a fost astfel amânat până la începutul anului școlar 2027-2028.

În acest context, inițiativa autorităților locale din Cluj-Napoca capătă o importanță suplimentară, oferind un sprijin concret elevilor din municipiu, inclusiv celor din învățământul privat, într-o perioadă în care măsurile similare la nivel național sunt în așteptare.