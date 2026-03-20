În februarie 2026 au fost 20 de zile lucrătoare, însă 5 dintre acestea au fost zile de vacanță stabilite la nivel județean. Conform metodologiei aprobate prin Hotărârea nr. 732/2025, bursele de merit și cele tehnologice se calculează în funcție de numărul de zile de curs, ceea ce duce la sume mai mici în lunile cu vacanță.

Astfel, bursele plătite în martie pentru luna februarie sunt de 338 de lei pentru bursa de merit și 225 de lei pentru bursa tehnologică. Calculul se face prin raportarea cuantumului stabilit prin lege la numărul total de zile lucrătoare și aplicarea acestuia doar pentru zilele în care s-au desfășurat cursuri, transmite edupedu.ro.

Pentru bursa de merit, formula aplicată este echivalentul împărțirii sumei de 450 de lei la 20 de zile, urmată de înmulțirea cu 15 zile de curs, rezultând 338 de lei. În mod similar, bursa tehnologică, stabilită la 300 de lei, este ajustată în funcție de aceleași criterii.

Spre deosebire de celelalte tipuri de burse, bursa socială și cea pentru mamele minore nu sunt influențate de numărul de zile de curs. Acestea sunt plătite integral, indiferent de perioadele de vacanță.

Pentru luna februarie, bursa socială rămâne la 300 de lei, iar cea destinată mamelor minore la 700 de lei. Aceste sume sunt fixe și nu se modifică în funcție de structura lunii.

Bursele sunt plătite lunar de unitățile de învățământ, fondurile fiind alocate de Ministerul Educației prin inspectoratele școlare. Data standard de plată este 20 ale fiecărei luni, pentru luna precedentă, iar dacă această zi este nelucrătoare, plata se face în ultima zi lucrătoare anterioară.

Directorii școlilor sunt responsabili pentru virarea sumelor către elevi. Valoarea burselor poate varia de la o lună la alta, în funcție de numărul efectiv de zile de curs din calendarul școlar.

Bursa de merit se acordă automat elevilor din gimnaziu și liceu, fără depunerea unei cereri, pe baza propunerii diriginților. Pentru a beneficia de aceasta, elevii trebuie să aibă media 10 la purtare și să nu acumuleze 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună.

Bursa socială este acordată elevilor care îndeplinesc criteriile prevăzute de lege, inclusiv promovarea disciplinelor, media 10 la purtare și o frecvență bună la cursuri. Aceasta nu poate fi acordată de mai multe ori aceluiași elev, chiar dacă se încadrează în mai multe categorii.

În anul școlar 2025-2026, există luni în care bursele sunt acordate integral, fără influența vacanțelor, cum ar fi noiembrie 2025, martie 2026 și mai 2026. În schimb, în lunile în care există vacanțe, precum decembrie, aprilie sau iunie, sumele pot varia în funcție de numărul de zile de curs.