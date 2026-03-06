Prețurile pentru apartamente din marile orașe ale României – luând în calcul atât locuințele noi, cât și pe cele vechi – au înregistrat o creștere medie de 16% în februarie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele sunt bazate pe analiza prețurilor medii solicitate în anunțurile publicate pe Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară, dar cu un preț mediu ușor mai mic decât în luna ianuarie, de 3.264 euro/mp, urmat de București, cu o medie de 2.373 euro/mp și Brașov (2.336 euro/mp).

Pe segmentul apartamentelor noi, cele mai mari creșteri procentuale ale prețurilor, de la un an la altul, s-au înregistrat în București (18%), urmat de Timișoara (15%) și Craiova (12%). Pentru apartamentele vechi, creșterile anuale cele mai ridicate au fost de 23% în București, 18% în Craiova și 10% în Timișoara și Brașov. Față de luna precedentă, prețurile au rămas în mare parte stabile, atât la locuințele noi, cât și la cele vechi.

La nivelul apartamentelor cu două camere, diferențele dintre orașe și dintre locuințele noi și vechi devin foarte clare atunci când sunt raportate la pragul de 110.000 de euro.

Conform analizei Storia, pe segmentul locuințelor noi, sub acest nivel se situează Iași (97.656 euro), Sibiu (101.816 euro), Oradea (102.804 euro), Timișoara (105.820 euro), București (107.536 euro), Craiova (108.264 euro) și Constanța (108.680 euro), în timp ce Brașov (119.912 euro) și Cluj-Napoca (169.624 euro) depășesc pragul de 110.000 de euro.

În cazul apartamentelor vechi, șase dintre orașele analizate se mențin sub prețul de 110.000 euro, respectiv Oradea (93.756 euro), Timișoara (100.568 euro), Sibiu (101.036 euro), Iași (102.700 euro), Craiova (108.888 euro) și Constanța (109.304 euro), în timp ce Brașov (121.888 euro), București (135.928 euro) și Cluj-Napoca (169.832 euro) se poziționează peste acest prag. Cele mai ridicate valori se regăsesc în Cluj-Napoca, indiferent de tipul locuinței, în timp ce Oradea și Iași rămân cele mai ieftine piețe pe segmentul locuințelor vechi, respectiv noi.

„Datele din primele luni ale anului indică o piață mai atentă și mai selectivă. Interesul cumpărătorilor rămâne prezent – oamenii caută, analizează și compară mai mult, lucru reflectat de stabilitatea numărului de vizualizări și de durata ușor mai mare de viață a anunțurilor. În același timp, decizia de a contacta vânzătorii este luată mai prudent, în special după un început de an influențat de numărul mare de zile libere. Pe partea de ofertă, observăm o ușoară restrângere, mai ales pe segmentul locuințelor noi, ceea ce menține presiunea pe prețuri în marile orașe. În acest context, Bucureștiul, Craiova și Timișoara concentrează cele mai vizibile creșteri, în timp ce alte piețe înregistrează evoluții mai temperate sau intră într-o zonă de stabilizare”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

Pentru a afla valoarea aproximativă a apartamentelor de vânzare în funcție de tipul locuinței, am luat în calcul suprafețele minime legale pentru garsoniere și apartamentele cu două și trei camere, așa cum sunt menționate în Anexa 1 a Legii 114 din 11 octombrie 1996, cunoscută și drept „Legea locuinței”. Mai exact, suprafața minimă legală este de 37 de metri pătrați utili pentru o garsonieră, 52 de metri pătrați pentru un apartament cu două camere și 66 de metri pătrați pentru un apartament cu trei camere.

Capitala continuă să înregistreze cele mai mari diferențe între apartamentele vechi și cele noi. În februarie 2026, prețul mediu solicitat a fost de 2.068 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 18% mai mult față de februarie 2025 și cu 1% peste nivelul din ianuarie 2026, respectiv de 2.614 euro/mp pentru apartamentele vechi, în creștere cu 23% de la un an la altul și cu 1% față de luna anterioară.

Astfel, o garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 76.516 euro, în timp ce una veche ajunge la 96.718 euro, diferența fiind de peste 20.000 de euro. Pentru un apartament cu două camere, prețul este de 107.536 euro (nou) și 135.928 euro (vechi), iar pentru trei camere, 136.488 euro (nou) și 172.524 euro (vechi).

În Brașov, prețul mediu solicitat în februarie 2026 a fost de 2.306 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 4% mai mult față de februarie 2025 și cu 2% peste nivelul din ianuarie, în timp ce apartamentele vechi au avut un preț mediu de 2.344 euro/mp, în creștere cu 10% de la un an la altul și cu 1% față de luna anterioară. Diferențele dintre cele două segmente rămân reduse.

Raportat la suprafețele minime legale, o garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 85.322 euro, iar una veche 86.728 euro. Pentru un apartament cu două camere, prețul este de 119.912 euro (nou) și 121.888 euro (vechi), iar pentru trei camere, 152.196 euro (nou) și 154.704 euro (vechi).

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară. În februarie 2026, prețul mediu solicitat a fost de 3.262 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 7% mai mult față de aceeași lună a anului trecut și la un nivel similar cu cel din ianuarie 2026, respectiv 3.266 euro/mp pentru apartamentele vechi, în creștere cu 8% de la un an la altul, dar cu 1% sub nivelul lunii anterioare.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 120.694 euro, iar una veche 120.842 euro. Pentru două camere, prețul este de 169.624 euro (nou) și 169.832 euro (vechi), iar pentru trei camere, 215.292 euro (nou) și 215.556 euro (vechi).

În Constanța, prețul mediu solicitat în februarie 2026 a fost de 2.090 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 5% mai mult față de februarie 2025 și cu 1% peste nivelul din ianuarie, în timp ce apartamentele vechi au ajuns la 2.102 euro/mp, în creștere cu 8% de la un an la altul și cu 1% față de luna anterioară.

Diferențele sunt minime între cele două segmente. O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 77.330 euro, iar una veche 77.774 euro. Pentru două camere, prețul este de 108.680 euro (nou) și 109.304 euro (vechi), iar pentru trei camere, 137.940 euro (nou) și 138.732 euro (vechi).

În Craiova, apartamentele noi au avut în februarie 2026 un preț mediu de 2.082 euro/mp, cu 12% mai mult față de februarie 2025 și la un nivel similar cu luna anterioară, în timp ce apartamentele vechi au ajuns la 2.094 euro/mp, în creștere cu 18% de la un an la altul și cu 2% față de ianuarie 2026.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 77.034 euro, iar una veche 77.478 euro. Pentru două camere, prețul este de 108.264 euro (nou) și 108.888 euro (vechi), iar pentru trei camere, 137.412 euro (nou) și 138.204 euro (vechi).

În Iași, prețul mediu solicitat în februarie 2026 a fost de 1.878 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 10% mai mult față de februarie 2025 și cu 1% peste nivelul din ianuarie, în timp ce apartamentele vechi au ajuns la 1.975 euro/mp, în creștere cu 6% de la un an la altul și similare față de luna anterioară.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 69.486 euro, iar una veche 73.075 euro. Pentru două camere, prețul este de 97.656 euro (nou) și 102.700 euro (vechi), iar pentru trei camere, 123.948 euro (nou) și 130.350 euro (vechi).

În Oradea, apartamentele noi au avut în februarie 2026 un preț mediu de 1.977 euro/mp, cu 7% mai mult față de februarie 2025 și la un nivel similar cu luna anterioară, iar cele vechi 1.803 euro/mp, în creștere cu 6% de la un an la altul și cu 1% față de ianuarie 2026.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 73.149 euro, iar una veche 66.711 euro. Pentru două camere, prețul este de 102.804 euro (nou) și 93.756 euro (vechi), iar pentru trei camere, 130.482 euro (nou) și 118.998 euro (vechi).

În Sibiu, prețul mediu solicitat în februarie 2026 a fost de 1.958 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 9% mai mult față de februarie 2025 și la un nivel similar cu cel din ianuarie, în timp ce apartamentele vechi au ajuns la 1.943 euro/mp, în creștere cu 5% de la un an la altul și cu 1% față de luna anterioară.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 72.446 euro, iar una veche 71.891 euro. Pentru două camere, prețul este de 101.816 euro (nou) și 101.036 euro (vechi), iar pentru trei camere, 129.228 euro (nou) și 128.238 euro (vechi).

În Timișoara, apartamentele noi au avut în februarie 2026 un preț mediu de 2.035 euro/mp, cu 15% mai mult față de februarie 2025 și la un nivel similar cu luna anterioară, iar cele vechi 1.934 euro/mp, în creștere cu 10% de la un an la altul și cu 1% față de ianuarie 2026.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 75.295 euro, iar una veche 71.558 euro. Pentru două camere, prețul este de 105.820 euro (nou) și 100.568 euro (vechi), iar pentru trei camere, 134.310 euro (nou) și 127.644 euro (vechi).

Analiza Storia arată că, în februarie 2026, piața rezidențială din România rămâne activă, cu creșteri vizibile de la un an la altul în majoritatea marilor orașe, în special în București, Craiova și Timișoara, dar și cu diferențe tot mai vizibile între apartamentele noi și cele vechi.