Aplicarea noilor prevederi privind impozitele locale aduce facilități fiscale pentru mii de locuitori ai municipiului Slobozia, după intrarea în vigoare a Ordonanței nr. 9 din 27 februarie 2026. Autoritățile locale au anunțat că peste 7.500 de persoane vor beneficia de reducerea impozitului, măsurile fiind aplicate în special pentru proprietarii de clădiri vechi și pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat.

Potrivit datelor prezentate de administrația locală, aproximativ 5.700 de clădiri cu o vechime mai mare de 50 de ani sunt eligibile pentru reducerea impozitului pe proprietate. În același timp, aproximativ 1.900 de persoane cu handicap grav sau accentuat vor beneficia de facilități fiscale aplicate la taxele locale.

Situația a fost explicată de primarul municipiului Slobozia, care a subliniat că reducerea impozitelor este rezultatul aplicării actului normativ adoptat la nivel național.

„Reduceri de impozite pentru mai mult de 7.500 de locuitori ai municipiului Slobozia – în municipiul Slobozia se aplică reduceri importante de taxe locale, în baza Ordonanţei nr. 9 din 27 februarie 2026, adoptată şi publicată în Monitorul Oficial al României. Aproximativ 5.700 de clădiri mai vechi de 50 de ani beneficiază de reducerea impozitului. Aproximativ 1.900 de persoane cu handicap grav şi accentuat primesc, de asemenea, reduceri de taxe”, a precizat Alexandru Potor, într-o declaraţie de presă.

Autoritățile locale au mai explicat că nivelul impozitelor a fost stabilit la limita minimă permisă de legislația fiscală. Consiliul Local Slobozia a aprobat o cotă de impozitare de 0,08%, aplicată la baza de impozitare stabilită prin legislația națională.

Edilul municipiului a arătat că eventualele creșteri ale impozitelor locale nu sunt rezultatul unor decizii adoptate la nivelul administrației locale, ci sunt generate de modificarea bazei de impozitare stabilite de Guvern.

„Nu a fost propusă şi nu a fost implementată nicio cotă adiţională. De ce apar creşteri de impozite? Creşterea nu este rezultatul unei decizii locale. Ea este cauzată exclusiv de majorarea bazei de impozitare stabilită la nivel guvernamental. Baza de impozitare a crescut prin ordonanţă guvernamentală cu aproximativ 70%, de la 1.470 lei pe metru pătrat la 2.677 lei pe metru pătrat. Stabilirea valorii bazei de impozitare este atributul exclusiv al Guvernului, iar Consiliul Local nu are posibilitatea legală de a interveni pentru diminuarea acesteia. La nivel local a fost aplicat minimum permis de lege şi au fost introduse toate facilităţile posibile pentru a proteja cât mai mulţi cetăţeni”, a declarat Alexandru Potor.

Persoanele care se încadrează în categoriile eligibile și care au achitat deja impozitul pentru anul în curs pot solicita restituirea sumelor plătite în plus sau pot opta pentru compensarea acestora cu obligațiile fiscale aferente anului următor.

Reduceri ale impozitelor locale au fost anunțate și în municipiul Miercurea-Ciuc, unde Consiliul Local a adoptat modificări la hotărârea privind taxele și impozitele pentru anul 2026. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare, după integrarea facilităților prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2026.

Autoritățile locale au transmis că impozitele sunt menținute la nivelul minim permis de legislație, iar acolo unde existau cote adiționale, acestea au fost reduse până la pragul minim legal. În municipiu, singurul domeniu în care se aplicau astfel de cote suplimentare era impozitul pe vehicule.

În urma modificărilor adoptate, cota adițională de 40% aplicată în trecut autoturismelor a fost eliminată. Ca urmare, impozitul auto stabilit la finalul lunii decembrie 2025 pentru anul 2026 se reduce cu aproximativ 40%. Măsura se aplică inclusiv autoturismelor hibride, iar pentru mașinile electrice se menține taxa unică de 40 de lei.

În paralel, administrația locală a introdus și facilități pentru persoanele cu dizabilități. Conform noilor prevederi, persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50% la impozitul pentru locuința de domiciliu și pentru un autoturism cu capacitatea cilindrică sub 2000 cm³, în timp ce persoanele cu handicap accentuat vor primi o reducere de 25%. În municipiu trăiesc aproximativ 1.000 de persoane cu dizabilități, potrivit datelor autorităților locale.

De asemenea, ordonanța permite reducerea impozitului pentru proprietarii clădirilor vechi. Astfel, imobilele cu o vechime mai mare de 50 de ani beneficiază de o reducere de 15% la impozit, iar clădirile construite cu peste 100 de ani în urmă primesc o reducere de 25%.

Contribuabilii din Miercurea-Ciuc pot beneficia și în acest an de o bonificație de 10% dacă își achită integral impozitele locale până la data de 31 martie. Pentru cei care au plătit deja impozitul aferent anului 2026, autoritățile locale au anunțat că diferențele vor putea fi compensate cu alte obligații fiscale sau restituite la cerere.