Incidentul a avut loc în timpul nopții, când cei trei bărbați au abandonat deșeuri pe domeniul public, în loc să le transporte la centrele special amenajate pentru colectare. Fapta a fost surprinsă de camerele de supraveghere instalate în oraș, iar imaginile au permis identificarea rapidă a persoanelor implicate.

În urma verificărilor efectuate de Poliția Locală, cei trei au fost sancționați cu amenzi în valoare totală de 45.000 de lei, echivalentul a aproximativ 9.000 de euro.

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a transmis că astfel de comportamente nu vor fi tolerate și că autoritățile vor continua să aplice sancțiuni celor care aruncă deșeuri în spațiile publice.

„Aventura nocturnă i-a costat pe cei trei bărbați 45.000 lei. Polițiștii locali i-au identificat în câteva ore, mulțumită sistemului de supraveghere video. Absolut tot gunoiul pe care l-au abandonat ar fi fost primit gratuit la centrele de colectare. Dacă l-ar fi dus. Drumul cel mai scurt nu e întotdeauna cel mai ieftin. Stăm cu ochii și cu amenzile pe cei care aruncă gunoiul prin oraș.”, transmite Dominic Fritz.

Autoritățile locale spun că sistemul de supraveghere video instalat în Timișoara este un instrument important în combaterea depozitării ilegale a deșeurilor și a altor încălcări ale regulilor privind curățenia orașului.

Monitorizarea permanentă a zonelor vulnerabile permite identificarea rapidă a celor care încalcă legislația, iar imaginile pot fi folosite ca probă pentru aplicarea sancțiunilor.

Administrația locală subliniază că abandonarea deșeurilor pe domeniul public reprezintă o contravenție gravă, cu impact asupra mediului, dar și asupra aspectului orașului.

În paralel cu sancționarea celor care depozitează ilegal deșeuri, administrația locală continuă investițiile în infrastructura de colectare a acestora.

Primarul Dominic Fritz a anunțat că, săptămâna trecută, Primăria Timișoara a semnat contractul pentru construirea unui nou centru de colectare a deșeurilor pe Calea Chișodei. Proiectul va fi realizat pe un teren de aproximativ 25.000 de metri pătrați.

Autoritățile susțin că astfel de centre sunt esențiale pentru gestionarea corectă a deșeurilor și pentru reducerea fenomenului de abandon ilegal în oraș.