Amenzi de 45.000 de lei pentru aruncarea ilegală a deșeurilor în Timișoara
Incidentul a avut loc în timpul nopții, când cei trei bărbați au abandonat deșeuri pe domeniul public, în loc să le transporte la centrele special amenajate pentru colectare. Fapta a fost surprinsă de camerele de supraveghere instalate în oraș, iar imaginile au permis identificarea rapidă a persoanelor implicate.
În urma verificărilor efectuate de Poliția Locală, cei trei au fost sancționați cu amenzi în valoare totală de 45.000 de lei, echivalentul a aproximativ 9.000 de euro.
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a transmis că astfel de comportamente nu vor fi tolerate și că autoritățile vor continua să aplice sancțiuni celor care aruncă deșeuri în spațiile publice.
„Aventura nocturnă i-a costat pe cei trei bărbați 45.000 lei. Polițiștii locali i-au identificat în câteva ore, mulțumită sistemului de supraveghere video.
Absolut tot gunoiul pe care l-au abandonat ar fi fost primit gratuit la centrele de colectare. Dacă l-ar fi dus. Drumul cel mai scurt nu e întotdeauna cel mai ieftin.
Stăm cu ochii și cu amenzile pe cei care aruncă gunoiul prin oraș.”, transmite Dominic Fritz.
Camerele de supraveghere au dus la identificarea rapidă a celor trei bărbați
Autoritățile locale spun că sistemul de supraveghere video instalat în Timișoara este un instrument important în combaterea depozitării ilegale a deșeurilor și a altor încălcări ale regulilor privind curățenia orașului.
Monitorizarea permanentă a zonelor vulnerabile permite identificarea rapidă a celor care încalcă legislația, iar imaginile pot fi folosite ca probă pentru aplicarea sancțiunilor.
Administrația locală subliniază că abandonarea deșeurilor pe domeniul public reprezintă o contravenție gravă, cu impact asupra mediului, dar și asupra aspectului orașului.
Primăria Timișoara construiește un nou centru de colectare a deșeurilor
În paralel cu sancționarea celor care depozitează ilegal deșeuri, administrația locală continuă investițiile în infrastructura de colectare a acestora.
Primarul Dominic Fritz a anunțat că, săptămâna trecută, Primăria Timișoara a semnat contractul pentru construirea unui nou centru de colectare a deșeurilor pe Calea Chișodei. Proiectul va fi realizat pe un teren de aproximativ 25.000 de metri pătrați.
Autoritățile susțin că astfel de centre sunt esențiale pentru gestionarea corectă a deșeurilor și pentru reducerea fenomenului de abandon ilegal în oraș.
