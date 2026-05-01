Trans Bus S.A. anunță că, de la 1 mai 2026, pensionarii care au domiciliul în municipiul Buzău vor beneficia de abonamente gratuite pentru transportul în comun în zona 1 tarifară. Gratuitatea se acordă indiferent de cuantumul pensiei, ceea ce înseamnă că nu mai contează valoarea venitului lunar din pensie pentru accesul la această facilitate.

Pentru pensionarii care au deja pe card o ofertă tarifară activă la data de 1 mai 2026, schimbarea se va face automat. Este vorba despre cei care au abonament gratuit cu 20 de călătorii sau abonament lunar cu coplată. Aceștia vor beneficia de gratuitate până la expirarea ofertei deja încărcate pe cardul de transport.

Abonamentele existente vor fi modificate automat în sistemul de validare și vor deveni abonamente cu număr nelimitat de călătorii. Practic, pensionarii aflați deja în sistem nu trebuie să facă un drum special la punctele Trans Bus doar pentru această modificare.

Pentru pensionarii care nu au beneficiat anterior de abonament gratuit cu 20 de călătorii sau de abonament lunar cu coplată, procedura este diferită. Aceștia trebuie să se prezinte la punctele de încărcare și emitere a titlurilor de călătorie aparținând Trans Bus.

Pentru obținerea abonamentului gratuit, pensionarii trebuie să aibă asupra lor actul de identitate și ultimul talon de pensie. Aceste documente sunt necesare pentru verificarea domiciliului și a calității de pensionar.

Compania atrage atenția că, în mijloacele de transport în comun, validarea călătoriei este obligatorie. Aceasta se face prin apropierea cardului de transport de validatoarele portocalii. Chiar dacă abonamentul este gratuit, cardul trebuie validat la fiecare călătorie.

Nevalidarea cardului constituie contravenție și este sancționată la fel ca o călătorie fără titlu valabil, potrivit legislației în vigoare și regulamentului de transport.

Trans Bus a anunțat și un program special pentru data de 1 mai 2026, în contextul sărbătorii legale de Ziua Muncii. Punctele de vânzare și reîncărcare a titlurilor de călătorie vor funcționa în intervalul 06:00 – 13:30.

Transportul public va circula după un grafic special, cu orare diferite în funcție de traseu. Compania a publicat programul pentru rutele urbane, dar și pentru traseele care leagă municipiul Buzău de localități din apropiere.

Printre traseele care au program anunțat se numără traseele 1 CIT, 2, 3, 4, 4B, 5, 5B, 6, 6B, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27 și 28, dar și mai multe trasee de tip zonă. Unele rute vor circula cu program redus, iar altele nu vor circula deloc.

Potrivit programului publicat de Trans Bus, mai multe trasee nu vor circula în ziua de 1 mai 2026. Printre acestea se află traseul 7B, traseul 12B, traseul 18 CIT, traseul 25C, traseul Zona 116 și traseul Zona 118.

Sunt și trasee unde circulația este parțială, cu plecări doar pe anumite sensuri sau la ore limitate. De exemplu, unele rute de tip zonă au doar una sau câteva curse pe parcursul zilei, iar altele funcționează doar pe anumite segmente.

Călătorii care depind de transportul public în ziua de 1 mai trebuie să verifice din timp ora de plecare pentru traseul folosit. Programul special afectează atât cursele din municipiu, cât și legăturile spre localitățile din jurul Buzăului.