Criminaliștii au fost informați luni după-amiază despre decesul celor două artiste. Potrivit detaliilor prezentate de presa germană, Alice și Ellen Kessler au recurs la sinucidere asistată, opțiune permisă persoanelor majore care acționează voluntar și conștient.

Legea prevede că decizia trebuie să fie liberă și asumată, iar persoana să aibă capacitate juridică. Informațiile au fost relatate de Bild, care a precizat că gemenele și-au exprimat dorința în mod clar.

Surorile Kessler au avut o carieră de peste șase decenii și au colaborat cu nume importante ale scenei internaționale, precum Frank Sinatra, Fred Astaire și Harry Belafonte. Au fost apreciate pe marile scene din Statele Unite, Franța și Italia, iar notorietatea lor a crescut constant încă din adolescență.

Chiar și la vârsta de 80 de ani au continuat să urce pe scenă, în musicalul lui Udo Jürgens, „Ich war noch niemals in New York”. În ultimii ani s-au retras din lumina reflectoarelor și au locuit împreună în Grünwald. Nu au avut copii, însă au decis prin testament să sprijine organizații caritabile.

Într-un interviu acordat în aprilie 2024, au spus că își doresc ca cenușa lor să fie așezată în aceeași urnă, dorință pe care au formulat-o în termeni identici.

De-a lungul timpului, au primit distincții importante, precum Trandafirul de Aur de la Montreux, Crucea Federală de Merit cu panglică și, în 2025, Ordinul de Merit Bavarez.

Alice și Ellen Kessler s-au născut pe 20 august 1936 în Nerchau, Saxonia. Au început să danseze încă din copilărie, sub îndrumarea tatălui lor, și au fost admise în baletul pentru copii al Operei din Leipzig. Drumul lor artistic a continuat în școala de dans a instituției, unde au urmat pregătire profesională.

Anii copilăriei au fost însă dificili. Presa germană a relatat că cei doi frați mai mari au murit din cauza hepatitei și tifosului, iar tatăl lor, care avea probleme cu alcoolul, își abuza familia.

Într-un interviu pentru Die Zeit, gemenele spuneau că teama constantă și lipsa unui sprijin le-au apropiat definitiv. Explicau că legătura lor era mai puternică decât cea obișnuită dintre gemeni și o descriau ca pe un instinct de supraviețuire.

Înainte de ridicarea Zidului Berlinului, familia lor a părăsit RDG-ul și s-a stabilit în vestul Germaniei. În 1952, surorile au primit primul contract important, la teatrul de revistă Palladium din Düsseldorf.

Cariera lor a luat avânt în 1955, când directorul celebrului Lido din Paris le-a remarcat și le-a oferit un contract. La doar 18 ani au ajuns pe scena de pe Champs-Élysées, unde au devenit rapid un fenomen internațional.

După încheierea colaborării cu Lido în 1960, au început un turneu mondial cu reprezentații în New York, Caracas, Monte Carlo, Barcelona, Buenos Aires și Sydney. Au participat la emisiuni de televiziune și au apărut în filme, consolidându-și definitiv statutul de artiste internaționale.