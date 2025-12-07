Din cuprinsul articolului Volkswagen va investi 186 de miliarde de dolari până în 2030

Bugetul de investiții, actualizat anual în cadrul planificării pe cinci ani, este mai redus comparativ cu alocările precedente: 165 de miliarde de euro pentru perioada 2025–2029, față de 180 de miliarde pentru 2024–2028, anul 2024 reprezentând vârful cheltuielilor. Între timp, Volkswagen, care reunește mărcile Porsche și Audi, a fost afectat de tarifele aplicate de SUA și de concurența puternică de pe piața chineză.

Presiunile de pe piețele americane și chineze au afectat în mod deosebit profitabilitatea Porsche, care își vinde aproximativ jumătate din autoturisme pe aceste piețe și a anunțat recent reducerea semnificativă a ambițiilor în zona vehiculelor electrice.

Oliver Blume a declarat pentru Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung că noul plan de investiții se va concentra „pe Germania și Europa”, vizând produse, tehnologii și infrastructură. El a precizat că discuțiile privind un program extins de economii la Porsche vor continua până în 2026.

Blume, care va părăsi funcția de CEO Porsche în ianuarie pentru a se dedica exclusiv conducerii Volkswagen, a menționat că decizia privind o eventuală uzină Audi în SUA depinde de sprijinul financiar substanțial pe care Washingtonul l-ar putea oferi.

Deși Porsche nu preconizează creștere pe piața chineză, Blume a subliniat că localizarea producției în cadrul grupului Volkswagen rămâne o opțiune, iar un model Porsche dedicat special pieței chineze ar putea deveni oportun în viitor.

CEO-ul a adăugat că prelungirea recentă a contractului său la conducerea Volkswagen până în 2030 este un semnal clar de susținere din partea familiilor Porsche și Piech, precum și a landului Saxonia Inferioară, cei mai mari acționari ai grupului.