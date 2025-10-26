Grupul Volkswagen avertizează: Actuala criză a cipurilor arată cât de fragilă este lumea noastră

Oliver Blume a explicat că actuala criză a cipurilor evidențiază vulnerabilitatea lanțurilor globale de aprovizionare, subliniind că, spre deosebire de precedentele probleme din domeniu, de data aceasta lipsesc chiar și cipurile simple, folosite în mai multe industrii, în special în sectorul auto. El a precizat că, pe termen scurt, Volkswagen dispune de suficiente stocuri, dar a insistat că este nevoie de o soluție politică rapidă.

„Actuala criză a cipurilor arată cât de fragilă este lumea noastră. Spre deosebire de ultima criză a semiconductorilor, aceasta implică cipuri foarte simple, utilizate în diverse industrii şi în special în automobile”, a declarat Oliver Blume pentru săptămânalul Bild am Sonntag. „Pe termen scurt, suntem asiguraţi în cadrul grupului Volkswagen. Avem nevoie de o soluţie politică rapidă”, a adăugat Blume.

China a impus o interdicție asupra exporturilor de produse finite ale Nexperia, ca reacție la decizia autorităților olandeze de a prelua controlul asupra producătorului de semiconductori. Nexperia, deținută de grupul chinez Wingtech – considerat de SUA un risc pentru securitatea națională – produce cipuri esențiale pentru calculatoare, utilizate în industria auto și în electronice de consum. Compania a fost achiziționată integral de Wingtech în 2018, de la grupul olandez Philips, pentru aproximativ 3,63 miliarde de dolari.

Această interdicție riscă să agraveze problemele sectorului auto european, deja afectat de tarifele vamale americane și restricțiile chineze asupra exporturilor de pământuri rare.

Oliver Blume, CEO al grupului Volkswagen și al Porsche, a declarat că industria auto resimte presiunea „gravă” a acestei crize, accentuată de scăderea vânzărilor în China și de tarifele de import din SUA. Porsche a raportat pentru trimestrul al treilea o pierdere operațională de aproape un miliard de euro, însă Blume estimează o „tendință pozitivă clară” pentru producătorul de mașini sport de lux începând cu 2026.

La începutul acestui an, Porsche a anunțat că Blume va ceda funcția de CEO fostului lider McLaren, Michael Leiters, la începutul lui 2026, după criticile investitorilor privind conducerea simultană a două mărci auto.