Proiectul stabilește măsurile privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public și include reglementările în articolul VI. Prevederile vizează personalul plătit din fonduri publice conform legislației privind salarizarea unitară, angajații regiilor autonome ale statului, ai societăților naționale și companiilor în care statul deține participație majoritară, precum și personalul autorităților de reglementare. În aceeași categorie intră și angajații regiilor și societăților la nivel local, acolo unde unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari.

Proiectul prevede că persoanele care au decizie de pensionare din sistemul public, în baza principiului contributivității, precum și beneficiarii de pensii de serviciu sau pensii militare pot continua activitatea doar cu acordul anual al ordonatorului de credite sau al angajatorului, până la vârsta de 70 de ani. În cazul beneficiarilor de pensii de serviciu și pensii stabilite în sistemul militar, continuarea activității este posibilă numai dacă solicitantul acceptă o reducere a cuantumului pensiei cu 85%. Regula se aplică inclusiv persoanelor reîncadrate în baza unui nou raport de muncă sau de serviciu.

Ordonatorii de credite și angajatorii au obligația de a înceta de drept raporturile de muncă sau de serviciu ale pensionarilor care nu își exprimă opțiunea prevăzută în proiect, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii. Pentru cei care aleg continuarea activității cu reducerea pensiei, casele de pensii și casele sectoriale vor emite decizii de recalculare, noul cuantum aplicându-se din prima zi a lunii următoare exprimării opțiunii.

„Personalul plătit din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul regiilor autonome înfiinţate de stat, ai societăţilor/companiilor naţionale, ai societăţilor la care statul este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară, ai regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale, ai societăţilor la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, precum și ai autorităților de reglementare, căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, în conformitate cu principiul contributivității, decizia privind acordarea unei pensii de serviciu sau a unei decizii de pensionare din sistemul militar de pensii, acordată în condițiile prevăzute de legislația specifică, poate continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani”, arată proiectul.

Persoanele care doresc reluarea plății pensiei la valoarea integrală o pot face prin depunerea unei cereri și prezentarea documentului care atestă încetarea raportului de muncă sau de serviciu. Plata nepenalizată va fi reluată începând cu prima zi a lunii următoare depunerii cererii.

„În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ordonatorii de credite/angajatorii prevăzuți la alin.(1) au obligația de a înceta de drept contractele de muncă, raporturile de muncă sau de serviciu ale pensionarilor care nu și-au exprimat opțiunea prevăzută la alin.( 2 )”

Proiectul include și o serie de excepții. Astfel, persoanele alese în funcții publice, cele numite în instituții sau autorități publice prin hotărâri ale Parlamentului, persoanele care dețin mandate stabilite prin Constituție și cele numite în funcții de președintele României în baza hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării pot cumula pensia cu salariul pe durata exercitării mandatului.