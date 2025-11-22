Cererea fostului judecător Mihail Udroiu de recalculare a indemnizației a fost aprobată parțial de foștii săi colegi de la Curtea de Apel Oradea, respingându-se însă pentru perioadele anterioare din cauza prescripției de trei ani și a desființării Secției Speciale în martie 2022.

Ulterior, decizia Curții de Apel Alba Iulia, din februarie 2025, stabilește că Udroiu va primi indemnizația de încadrare calculată cu un procent de 2% pe zi lucrătoare, echivalentul diurnei procurorilor, actualizată cu indicele de inflație și dobânda legală penalizatoare, pentru perioada 22 martie 2020 – 14 martie 2022.

„Obligă pârâtele la recalcularea și la plata indemnizației de încadrare în favoarea reclamantului, pentru perioada 22.03.2020–14.03.2022. Cu includerea unui procent de 2% din aceasta, reprezentând echivalentul diurnei. Drept acordat în favoarea procurorilor numiți în cadrul Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. Sume actualizate cu indicele de inflație și dobânda legală penalizatoare, începând cu data scadenței și până la plata efectivă.”, se arată în decizia Curții de Apel Alba Iulia.

Pe lângă indemnizația obținută pentru diurnă, fostul judecător Mihail Udroiu a beneficiat de un salariu generos la instanța supremă, în valoare de aproximativ 350.000 de lei.

Începând cu 15 octombrie 2023, Mihail Udroiu a fost promovat la instanța supremă, venind de la Curtea de Apel Oradea. Fost consilier al Alinei Bica, Udroiu s-a făcut remarcat la București printr-o serie de decizii controversate.

În februarie 2025, el a respins arestarea preventivă și a decis punerea în libertate, fără nicio restricție, a Laurei Vicol și a soțului acesteia, Vladimir Ciorbă, cercetați de DIICOT în dosarul Nordis.

Tot Udroiu a făcut parte din completul care, în noiembrie 2023, a respins recursul în casație al DNA în dosarul finanțării campaniei lui Traian Băsescu din 2009, în care Elena Udrea și Ioana Băsescu fuseseră condamnate în primă instanță la 8, respectiv 5 ani de închisoare.

În septembrie 2024, Mihail Udroiu, alături de Lia Savonea, a decis restituirea pentru a doua oară a dosarului Revoluției la Parchetul Militar, unde erau judecați fostul președinte Ion Iliescu, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu și generalul Iosif Rus.

În octombrie 2025, Udroiu a hotărât, împreună cu alți trei judecători, achitarea fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, evitând astfel confiscarea a 1,3 milioane de lei. În motivare, completul a comparat situația lui Bănicioiu cu cea a lui Aleksei Navalnîi, opozantul lui Putin care a murit în condiții suspecte într-o închisoare de la Cercul Polar.

Căsătorit cu judecătoarea Delia Udroiu de la Curtea de Apel Oradea, Mihail Udroiu deține împreună cu aceasta nouă apartamente și o casă de 350 de metri pătrați.

În noiembrie 2025, Udroiu s-a pensionat la vârsta de 48 de ani, beneficiind de o pensie mai mare decât salariul său anterior, și a intrat în avocatură.