România continuă să se confrunte cu un nivel al inflației care depășește în mod constant media europeană, iar presa bulgară remarcă amploarea scumpirilor care au dus rata anuală la 9,8% în luna octombrie. Jurnaliștii subliniază că prețurile cresc pe toate segmentele, de la alimente și utilități până la bunuri de consum esențiale.

Publicația Novinite arată că majorarea TVA-ului aplicată în august a accelerat și mai mult creșterile de preț, lovind direct bugetele familiilor. Modificarea fiscală a fost aplicată într-o perioadă în care costurile erau deja în ascensiune, iar populația resimțea presiunea inflației încă din primele luni ale anului.

O atenție specială este acordată evoluției prețurilor la alimentele de bază. Jurnalistul Dragoș Săceanu, citat de presa bulgară, descrie situația în termeni duri: „prețul alimentelor de bază a crescut de două până la trei ori față de anii anteriori”.

Creșterile sunt vizibile la carne, lactate, ouă, pâine și alte produse esențiale, ceea ce face ca povara costurilor zilnice să fie tot mai greu de suportat pentru gospodăriile cu venituri mici și medii. Publicația menționează că alimentele au devenit „considerabil mai scumpe”, iar românii se confruntă cu alegeri tot mai dificile în organizarea bugetelor familiale.

Criza costurilor nu se limitează la alimente. Pentru multe familii, și utilitățile au devenit o provocare. Potrivit jurnaliștilor bulgari, „prețurile la energie electrică s-au dublat”, ceea ce amplifică presiunea asupra tuturor categoriilor sociale.

În condițiile în care iarna aduce în mod tradițional creșteri ale consumului, românii se tem că facturile vor depăși nivelurile suportabile, în special pe fondul veniturilor înghețate în sectorul public.

Novinite atrage atenția că Guvernul a înghețat salariile din administrația publică și veniturile din domeniul social până la finalul anului 2026. Decizia, justificată prin nevoia de consolidare fiscală, se suprapune cu un nivel ridicat al prețurilor, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare se va reduce și mai mult.

Aceeași măsură se aplică și pensiilor, care nu vor fi ajustate în raport cu inflația. Pentru milioane de vârstnici, acest lucru înseamnă o presiune bugetară sporită, având în vedere că toate categoriile de cheltuieli esențiale s-au scumpit.

O altă temă majoră abordată de presa bulgară este reforma sistemului de bonusuri din administrația publică. În ultimele luni, guvernul a decis eliminarea sau reducerea semnificativă a mai multor sporuri și indemnizații, multe dintre acestea fiind considerate exagerate.

Dragoș Săceanu afirmă că „bonusuri de până la 10.000, 20.000 și chiar 100.000 de euro pe an existau” în anumite structuri ale statului, iar măsurile de reducere au generat un val de nemulțumire în rândul angajaților. Pentru o parte dintre bugetari, aceste sume reprezentau o parte importantă a veniturilor, iar renunțarea la ele creează tensiuni interne.

Analiza publicată de Novinite arată că situația economică este consecința unei perioade electorale dominate de majorări accelerate ale salariilor și pensiilor și de o serie de promisiuni greu de susținut bugetar.

Înaintea rundelor multiple de alegeri – europene, locale, parlamentare și prezidențiale – guvernul a adoptat creșteri substanțiale ale veniturilor și a introdus proiecte legislative cu impact pe termen lung. Printre acestea, o lege privind majorări suplimentare ale pensiilor care, potrivit jurnaliștilor bulgari, „rămâne blocată”.

În aceste condiții, nu sunt așteptate noi ajustări ale pensiilor până, cel mai devreme, la finalul anului 2026, perioadă în care nivelul ridicat al prețurilor va afecta puternic nivelul de trai al pensionarilor.

România traversează o perioadă economică dificilă

Concluziile presei bulgare sunt clare: România se află în fața unei combinații periculoase dintre inflație ridicată, venituri blocate, taxe mai mari și reforme administrative tensionate. Toate acestea amplifică presiunea asupra populației, într-un moment în care multe gospodării erau deja vulnerabile.