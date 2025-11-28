Hotărârea de Guvern adoptată vineri completează prevederile HG nr. 617/2023 și normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, stabilind reguli mai precise pentru desemnarea membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice. Modificările urmăresc prevenirea situațiilor în care posturile de conducere rămân vacante pentru perioade îndelungate.

Procedura de selecție a noilor membri ai consiliilor va fi realizată conform legislației existente la momentul declanșării procesului, inclusiv atunci când apar posturi vacante după numirea consiliului. În informarea Guvernului se arată că prin aceste prevederi se clarifică termenul minim pentru lansarea selecției și condițiile de eligibilitate ale candidaților.

„Sunt introduse clarificări privind noțiunea de experiență relevantă în domeniile inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice, precum și reguli pentru declanșarea selecției cu minimum 6 luni înainte de expirarea mandatelor, pentru a evita provizoratele. Termenul pentru constituirea comisiei de selecție este stabilit la două zile lucrătoare. Pentru întreprinderile publice ale autorităților locale care nu intră sub incidența art. 42 din OUG nr. 109/2011, autoritatea tutelară poate solicita AMEPIP desemnarea a doi membri în comisie”, se arată în informare.

Modificările vin într-un context în care posturile provizorii de la conducerea unor companii de stat au afectat implementarea unor jaloane din PNRR privind guvernanța corporativă.

Din totalul de 227 de milioane de euro, aproximativ 90% au fost salvate, fiind alocate companiilor care și-au completat structurile de conducere înainte de termen. Hidroelectrica a fost unul dintre cazurile recente în care nu s-au putut numi complet directorul general și directorul financiar.

Potrivit Guvernului, noul act normativ extinde atribuțiile președintelui AMEPIP, care va putea emite avize conforme și pentru reînnoirea mandatelor administratorilor regiilor autonome, extinzând astfel domeniul de aplicare dincolo de întreprinderile publice organizate ca societăți.

Executivul subliniază că președintele AMEPIP va avea și posibilitatea de a revizui nivelul minim al indicatorilor cheie de performanță ai întreprinderilor publice în situații justificate de autoritățile publice tutelare, pe baza documentației și rapoartelor specifice.

Cheltuielile curente și de capital ale AMEPIP vor fi acoperite integral din venituri proprii, iar regulamentul de organizare și funcționare nu va mai fi publicat în Monitorul Oficial, ci pe site-ul instituției, pentru a asigura transparența.

Hotărârea clarifică condițiile de pregătire și experiență profesională necesare pentru înscrierea în corpul administratorilor și stabilește o procedură clară de selecție a reprezentantului autorității publice tutelare. Aceasta va fi competitivă și transparentă, derulată de comisia de selecție și nominalizare, pe baza unei liste de două – trei persoane propuse de autoritatea tutelară.

De asemenea, actul normativ prevede adaptarea indicatorilor cheie de performanță în funcție de specificul și complexitatea activității fiecărei întreprinderi publice. Se detaliază structura gradului de realizare a indicatorilor, se clarifică formula de calcul a gradului total de realizare și se stabilesc condiții precise pentru plata componentei variabile și evaluarea administratorilor și directorilor.

Reprezentanții Guvernului au explicat că aceste măsuri urmăresc consolidarea guvernanței corporative, prevenirea posturilor provizorii și creșterea transparenței în administrarea întreprinderilor publice, elemente considerate esențiale pentru eficiența gestionării fondurilor publice și respectarea angajamentelor din PNRR.