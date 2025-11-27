Premierul Ilie Bolojan a afirmat că România se confruntă cu unele dintre cele mai mici venituri bugetare din UE, generate atât de un nivel redus al taxelor, cât și de excepțiile introduse anterior. Premierul a atras atenția că deficitele mari și combinația de politici fiscale și sociale incoerente creează un „cocktail Molotov” economic care riscă să explodeze.
Potrivit datelor, TVA-ul se situează la limita inferioară a Uniunii Europene, iar măsurile de reducere a sporurilor și a angajărilor în sectorul public încep să își arate efectele, deși gradual.
„Avem printre cele mai mici venituri ale bugetului de stat din UE – parte a bugetului de taxare redus, dar și a excepțiilor introduse tot de noi. Avem deficite enorme și nu putem avea abordări anglo-saxone la taxe, politici sociale nordice și reacție balcanică. E un cocktail Molotov care va exploda”, a spus Ilie Bolojan.
Premierul Ilie Bolojan a subliniat că împrumuturile contractate în ultimii ani au generat costuri mari, dobânzile fiind semnificativ mai ridicate decât în alte țări aflate în situații similare. El a precizat că reducerea acestora cu 2-3% este așteptată abia anul viitor și că menținerea disciplinei fiscale face situația gestionabilă.
„Pentru că ne-am împrumutat excesiv, plătim dobânzi mult mai mari decât alte țări care sunt în situația noastră. Trebuie să le scădem nu cu 1% ca acum, ci cu 2 sau 3%, dar asta se va întâmpla anul viitor. Nu e un stres dacă ne menținem disciplina fiscală”, a explicat el.
Totodată, Bolojan a afirmat că preferă să fie sincer cu cetățenii, chiar dacă adevărul poate crea disconfort, considerând că promisiunile nerealiste nu sunt corecte și că nu a procedat astfel nici în administrația locală.
„Ori le spui oamenilor lucruri plăcute, ori le spui adevărul verde în față, care însă creează o situație de disconfort. Trebuie ca perioada pe care o trecem să fie cât mai scurtă. Să creezi așteptări neonorate nu este corect și eu nu am făcut-o nici când am fost în administrația locală”, a adăugat acesta.
Premierul, despre Hidroelectrica: Bătaie de joc față de banul public
Premierul a fost întrebat joi și despre situația de la Hidroelectrica, precum și despre modul în care Guvernul gestionează folosirea fondurilor publice.
„Mă îngrijorează orice formă prin care există bătaie de joc față de banul public. Ministrul Energiei mi-a spus că va trimite corpul de control la Hidroelectrica. Rezultatul controlului trebuie făcut public, sesizate instituțiile abilitate și recuperată suma”, a declarat Ilie Bolojan.
