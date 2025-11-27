Din cuprinsul articolului Premierul, despre Hidroelectrica: Bătaie de joc față de banul public

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că România se confruntă cu unele dintre cele mai mici venituri bugetare din UE, generate atât de un nivel redus al taxelor, cât și de excepțiile introduse anterior. Premierul a atras atenția că deficitele mari și combinația de politici fiscale și sociale incoerente creează un „cocktail Molotov” economic care riscă să explodeze.

Potrivit datelor, TVA-ul se situează la limita inferioară a Uniunii Europene, iar măsurile de reducere a sporurilor și a angajărilor în sectorul public încep să își arate efectele, deși gradual.

„Avem printre cele mai mici venituri ale bugetului de stat din UE – parte a bugetului de taxare redus, dar și a excepțiilor introduse tot de noi. Avem deficite enorme și nu putem avea abordări anglo-saxone la taxe, politici sociale nordice și reacție balcanică. E un cocktail Molotov care va exploda”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că împrumuturile contractate în ultimii ani au generat costuri mari, dobânzile fiind semnificativ mai ridicate decât în alte țări aflate în situații similare. El a precizat că reducerea acestora cu 2-3% este așteptată abia anul viitor și că menținerea disciplinei fiscale face situația gestionabilă.

„Pentru că ne-am împrumutat excesiv, plătim dobânzi mult mai mari decât alte țări care sunt în situația noastră. Trebuie să le scădem nu cu 1% ca acum, ci cu 2 sau 3%, dar asta se va întâmpla anul viitor. Nu e un stres dacă ne menținem disciplina fiscală”, a explicat el.

Totodată, Bolojan a afirmat că preferă să fie sincer cu cetățenii, chiar dacă adevărul poate crea disconfort, considerând că promisiunile nerealiste nu sunt corecte și că nu a procedat astfel nici în administrația locală.

„Ori le spui oamenilor lucruri plăcute, ori le spui adevărul verde în față, care însă creează o situație de disconfort. Trebuie ca perioada pe care o trecem să fie cât mai scurtă. Să creezi așteptări neonorate nu este corect și eu nu am făcut-o nici când am fost în administrația locală”, a adăugat acesta.

Premierul a fost întrebat joi și despre situația de la Hidroelectrica, precum și despre modul în care Guvernul gestionează folosirea fondurilor publice.