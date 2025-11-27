Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, susține că fuziunea dintre producția și transportul energiei este cea mai bună soluție pentru a face sistemul de termoficare din București mai eficient.

El a explicat că problema încălzirii este o urgență pentru toți bucureștenii care folosesc sistemul pentru că prețul unei gigacalorii este foarte mare, în jur de 1.000 de lei, și este influențat și de TVA. În locul unde se produce apa caldă și căldura, costul real este sub 300 de lei, dar la consumator ajunge la 1.000 de lei, dintre care 75% reprezintă subvenția, spune el.

Scopul fuziunii este să conecteze producția și transportul pentru a reduce aceste diferențe, a precizat Băluță.

„Din punctul nostru de vedere al bucureștenilor, această problemă a termiei este o urgență urbană. Este o problemă pentru toți bucureștenii care sunt racordați la acest sistem, pentru că este o realitate: prețul pe care gigacaloria îl are, crescut și din cauza TVA, și care reprezintă o problemă pentru toți, el este 1.000 de lei. Suntem în locul în care se produc apa caldă și căldura. Scopul pe care îl avem este să fuzionăm cele două componente, de producție și de transport. Prețul de aici este de sub 300 de lei, iar prețul final este de 1.000 de lei. Din acești 1.000 de lei, 75% reprezintă subvenția”, a declarat Băluță la o conferință de presă la CET Progresul.

Băluță crede că Bucureștiul are nevoie de încă două CET-uri și că fuziunea dintre producție și transport este cea mai bună soluție. El a explicat că, prin fuziune, se va putea repara rețeaua de transport și se va schimba politica de subvenții.

Totodată, el a precizat că, pe lângă cele patru CET-uri existente, trebuie construite încă două pentru a reduce pierderile mari care apar când agentul termic este transportat din sud în nord, pierderi care ajung aproape la 50% din cauza țevilor vechi. Aceasta este și cauza costurilor mari, iar după fuziune prețul gigacaloriei va scădea pentru toți bucureștenii.

Băluță a menționat că producția de energie are o capacitate de aproape 500 MW și primește sprijin de la Ministerul Energiei pentru modernizare, în timp ce rețeaua de transport este veche de 35 de ani și trebuie înlocuită. Potrivit spuselor sale, măsurile propuse nu sunt pentru a încuraja nemunca, ci pentru a ajuta oamenii cu venituri mici sau medii și persoanele cu dizabilități. Astfel, prețul poate fi subvenționat complet pentru cei cu venituri mici, iar pentru cei cu venituri între 3.000 și 4.000 de lei reducerea poate fi de 50%.